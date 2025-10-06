Víctor Morel inicia gira nacional con clases magistrales sobre música y gestión cultural

Las jornadas estarán dedicadas tanto a la práctica musical como a la reflexión sobre el desarrollo profesional en las artes, y marcan además el inicio de su vínculo oficial con la prestigiosa marca japonesa Canopus Drums.

Con una sólida trayectoria dentro de la escena del jazz y la música instrumental, Morel propone en estas masterclass un recorrido por dos de los ámbitos en los que viene destacándose en los últimos años: la interpretación musical y la gestión cultural.

El programa abarcará temas como el desarrollo rítmico, la improvisación, las estéticas musicales que parten del jazz hacia otros géneros, así como también fundamentos y criterios para la construcción de una carrera artística a nivel profesional.

“Muy contento de emprender esta gira a nivel nacional con esta masterclass que he armado no solo para bateristas sino para todos los músicos en general e inclusive artistas de otras disciplinas”, expresó Morel.

“Estaré abordando tópicos que me apasionan y son fundamentales para el desarrollo de las artes en nuestro país, hablando del ritmo y su influencia en la música popular desde el jazz como motor creativo, hasta la gestión cultural dentro del ámbito artístico y profesional. También me emociona salir de gira nacional con el sponsor de una batería de calidad y reconocimiento internacional como lo es Canopus Drums”.

El itinerario iniciará el miércoles 8 de octubre en Pilar (Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes), continuará el jueves 9 en Encarnación (Folklore Musical) y el viernes 10 en Coronel Oviedo (Oviedo Rock y Conservatorio).

El jueves 16 será el turno de Asunción (Instituto Superior de Bellas Artes), el sábado 18 en Ciudad del Este (Lab Cultural), el sábado 25 nuevamente en Asunción (Conservatorio Zeppelin) y culminará el viernes 31 en Villarrica, con lugar a confirmar.

La gira cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC), la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes (AIE), la marca Canopus Drums y es producida por Síncopa Producciones.