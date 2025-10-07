Dos conciertos para disfrutar Asunción: música en los barrios y sinfonismo en el Teatro Municipal

El martes 7 de octubre, a las 20:00, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) ofrecerá un nuevo capítulo de su tradicional Ciclo Cultura en los Barrios 2025, bajo el lema “Sinfonía divertida”. La cita será en la Parroquia Inmaculada Concepción (7.ª Proyectada y 15 de Agosto), con entrada libre y gratuita.

Lea más: Víctor Morel inicia gira nacional con clases magistrales sobre música y gestión cultural

En esta ocasión, la orquesta estará dirigida por los maestros José Miguel Echeverría y Paulo Orue, y contará con la participación de los solistas Marcos Lucena (arpa paraguaya) y Jorge Servián (canto). El programa incluirá un recorrido por diversos géneros y estilos, desde los clásicos de Mozart y Strauss hasta obras de autores paraguayos como José A. Flores, Florentín Giménez, Demetrio Ortíz, Quemil Yambay y Emilio Bigi.

El ciclo, que se realiza desde hace más de 25 años, busca acercar la cultura a los barrios populares de Asunción, promoviendo el encuentro entre generaciones y ofreciendo espectáculos de calidad en espacios alternativos. Organizado por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, la Sociedad Filarmónica de Asunción y presentado por la Fundación Itaú y Petrobras, este programa se ha consolidado como un referente en la descentralización cultural de la capital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ese mismo martes, pero a las 20:30, el Teatro Municipal Ignacio A. Pane será sede de una velada diferente con el concierto “Marcelo Rojas Sinfónico”, una propuesta que reunirá al guitarrista y compositor paraguayo Marcelo Rojas junto a la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional y destacados artistas invitados, como Mirta Millán, Trío San Valentín y Papi Basaldua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El espectáculo promete una noche de emotiva conexión entre la música popular y los arreglos sinfónicos, en un formato que busca resaltar la versatilidad del repertorio nacional e internacional. Las entradas generales tienen un costo de Gs. 50.000 y pueden reservarse a través de los números 0992 888 826, 0982 881 240 y 0976 654 104.

De esta manera, Asunción ofrecerá dos opciones para disfrutar de la música desde distintas perspectivas: una invitación al encuentro comunitario con la OSCA en el corazón de los barrios, y una gala sinfónica en el principal teatro de la ciudad con Marcelo Rojas y su orquesta. Dos miradas complementarias que celebran la diversidad sonora y el talento musical paraguayo.