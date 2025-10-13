“El Gran Vals” de la OSCA llegará con música y danza a la Plaza Batallón 40

La OSCA, dirigida por el maestro Luis Szarán, presenta una propuesta que combina música sinfónica, danza y participación ciudadana en un formato pensado para el encuentro cultural en espacios públicos.

Acompañada por la soprano Yennifer Gutiérrez, la orquesta interpretará un variado repertorio de oberturas, marchas y valses de grandes compositores como Johann Strauss, Giacomo Puccini, Johannes Brahms, Emil Waldteufeld, Georges Bizet, Wolfgang Amadeus Mozart, Leroy Anderson, Dimitri Shostakovich y Henry Mancini.

El punto culminante de la noche llegará con la presentación del Ballet Clásico y Moderno Municipal (BCMM), dirigido artísticamente por Miguel Bonnin, que ofrecerá una interpretación especial del célebre Vals Nº 2 de Dimitri Shostakovich. Para cerrar la jornada, el público será invitado a sumarse al baile junto a los bailarines y músicos, celebrando así la fusión entre arte y comunidad.

Los bailarines que integran el elenco del Ballet Clásico Municipal son Sofía Shittner, Camila Franco, Fátima Miranda, Diana Arce, María Fernanda Perelló, Alex Gómez, Lucas Zárate, José Godoy, Hernán Correa y Rodrigo Delgado, bajo la guía del maestro ensayador Ángel Ovelar.

El evento forma parte del ciclo de conciertos al aire libre impulsado por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, a través de la Dirección de Acción Cultural y la Sociedad Filarmónica de Asunción, con el apoyo de la Fundación Itaú y Petrobras.

“El Gran Vals” busca acercar la música clásica y la danza a todos los ciudadanos, reafirmando el compromiso de la OSCA y el BCMM con la democratización del arte y el disfrute colectivo de la cultura.