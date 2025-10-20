MK92 presenta “Miénteme”, el cierre de su trilogía musical “Luna de Sangre”

El EP, producido por Iván Sosa Bofinger, se compone de tres cortes: Náufrago, Otra Vez y Miénteme. Este último cierra la narrativa iniciada en los temas anteriores, completando una trilogía que explora distintos estados emocionales a través del rap alternativo.

El videoclip de “Miénteme” traduce visualmente los conceptos del EP mediante imágenes simbólicas. La figura femenina, interpretada por Valentina Monrrat, aparece vestida de blanco y frente a un espejo, mientras que MK92 se muestra inmóvil en un entorno natural. Ambas figuras comparten un espacio de tensión y calma, con escenas rodadas en la misma playa utilizada en el primer videoclip, Náufrago.

Con este lanzamiento, MK92 concluye el proyecto Luna de Sangre, marcando el cierre de un ciclo narrativo y musical.

Sobre MK92

MK92 es el seudónimo de Michael Kovich Jr., director de cine y escritor paraguayo-estadounidense. A través de este proyecto musical, combina su experiencia audiovisual con una propuesta sonora personal.

Kovich Jr. estudió cine en FAMU y en American University. En 2015 presentó un cortometraje en el Cannes Court Métrage, ganó Mejor Corto Dramático en el EuroFilm Festival y recibió el Premio Ron Sutton de la American University. Entre sus trabajos destacan los largometrajes El Supremo Manuscrito, El Apartamento y la serie OPUS VR.

Actualmente promueve su primer EP musical Luna de Sangre, mientras finaliza dos largometrajes en etapa de postproducción: La Sombra y Noche Buena.