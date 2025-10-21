Deliverans, Eyesight y Epika se unen para el Orbis Fest

La legendaria banda Deliverans vuelve a sorprender con su nuevo álbum Horizonte, una propuesta que combina new wave, pop art y sintetizadores, explorando “la posibilidad de ver el horizonte en toda su magnificencia”.

El grupo traduce esta idea en una experiencia en vivo envolvente, en la que renueva su sonido y continúa cautivando a su público con cada presentación.

Por su parte, Eyesight acaba de lanzar The Wandering Light, un disco que expande las fronteras del rock alternativo con canciones intensas y profundamente melódicas.

Reconocidos por su enérgica puesta en escena, los integrantes de Eyesight prometen un show lleno de fuerza, emoción y una sonoridad que trasciende géneros.

Completando el cartel, Epika presentará su LP ADN, donde despliega una fusión poderosa entre el art rock y el metal progresivo. Aunque es una banda emergente, sus músicos cuentan con amplia trayectoria y una presencia escénica vibrante, lo que augura una actuación cargada de intensidad y técnica.

El show iniciará a las 21:00 en Voudevil (Mcal. Estigarribia 1017 y EE.UU.). Las entradas están en venta a través de tuti.com.py y cuestan G. 80.000.