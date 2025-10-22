Shakira celebra sus grandes éxitos con Spotify Anniversaries: ya disponibles todas las canciones

El episodio especial de Spotify Anniversaries dedicado a Shakira ya está disponible en la plataforma, reuniendo los grandes éxitos de la artista colombiana en una experiencia sonora y visual que conecta nostalgia, evolución y vigencia global.

Con este lanzamiento, Spotify celebra los 30 años de “Pies Descalzos” y los 20 años de “Oral Fixation (Vol. 1 & 2)”, dos discos fundamentales en la carrera de Shakira y en la historia del pop latino.

Una nueva versión de “Hips Don’t Lie” y colaboraciones de lujo

El especial incluye una reinterpretación orquestal de “Hips Don’t Lie” junto a Ed Sheeran y Beéle, grabada con una orquesta de 14 músicos, además del tráiler oficial que repasa los momentos más icónicos de la artista.

Ambos discos suman más de 6,1 mil millones de reproducciones globales, y Bogotá figura como la tercera ciudad del mundo donde más se escucha a Shakira. En Estados Unidos, los streams superan los 955 millones, y tras su presentación en el Super Bowl 2020, el interés por su música se disparó: “Pies Descalzos” creció un 117% y “Oral Fixation” un 213% en escuchas semanales.

Las canciones más reproducidas

En Spotify, los clásicos de Shakira siguen dominando. Las más escuchadas de Pies Descalzos son:

Antología

Estoy Aquí

Pies Descalzos, Sueños Blancos

¿Dónde Estás Corazón?

Un Poco de Amor

Mientras que los temas más reproducidos de Oral Fixation son:

Hips Don’t Lie (con Wyclef Jean)

La Tortura (con Alejandro Sanz)

Día de Enero

Las de la Intuición

No (con Gustavo Cerati)

Más de 157 millones de playlists en todo el mundo incluyen canciones de Shakira, confirmando su lugar indiscutible en la música global.

Shakira Day y su legado musical

Spotify designó el 29 de septiembre como el #DíaDeShakira, tras una encuesta en la que el 72% de los colombianos apoyó la idea de celebrar su aporte cultural y artístico.

Además de su éxito internacional, Shakira ha impulsado el talento latino y la participación femenina en la industria musical. Como embajadora global del programa EQUAL de Spotify, ha insistido en que “hacen falta más mujeres productoras e ingenieras en la música”.

Vigencia total

Durante el último año, canciones como “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, “TQG”, “Te Felicito” y “Acróstico” encabezaron el Top Global de Spotify, consolidando a la barranquillera como una de las artistas más escuchadas del planeta.

El especial Spotify Anniversaries: Shakira ya está disponible con todas sus canciones y contenido exclusivo en la plataforma.