Kudai anuncia show en Paraguay para el mes de diciembre

La banda chilena Kudai se prepara para llegar a Paraguay en este año, según lo anunció a través de sus redes sociales. La agrupación, conocida por su estética emo a principios de los 2000, se encuentra recorriendo con fuerza los escenarios desde el año pasado a partir de la gira “Revive”.

Lea más: Los Auténticos Decadentes traen la fiesta de “Mi vida loca” al Puerto de Asunción

La agrupación está conformada por Pablo Holman (guitarra y voz), Bárbara Sepúlveda (voz), Tomás Manzi (voz), Nicole Natalino (voz) y Gabriela Villalba (voz).

Según la publicación del grupo, el show en Asunción será el próximo 13 de diciembre, pero aún no se conocen detalles del lugar donde se llevará a cabo el show, ni de la venta de entradas.

La agrupación llegará en el marco de una gira que incluye ciudades de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Perú, Argentina y México.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con canciones como “Ya nada queda” , “Sin despertar” y “Escapar”, la agrupación alcanzó gran popularidad en toda Latinoamérica. Con su álbum “Nadha” (2008) consiguió una nominación al Latin Grammy y también ha recibido premios MTV Latino y Orgullosamente Latino.