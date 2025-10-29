Flor Bertotti vuelve a Paraguay para “otra vuelta”, celebrando los 20 años de Floricienta

La artista argentina Flor Bertotti regresará a nuestro país con su Otra Vuelta Tour 2025, un espectáculo con el que celebrará los 20 años de la telenovela “Floricienta”. El show será el próximo 7 de diciembre en el Jockey Club Paraguayo, según anunció hoy la productora Garzia Group.

Tras una gira completamente agotada en Argentina, Chile, Perú y Uruguay, Bertotti continúa con su gira por Latinoamérica con un show lleno de emoción, nostalgia, color y nuevas versiones de canciones como “Flores amarillas”, “Mi vestido azul” y “Corazones al viento”.

Luces, escenografía, vestuarios coloridos y mucho más presentará la artista en este espectáculo que hacen de este tour una verdadera fiesta.

"Más que un concierto, es un viaje emocional que celebra la historia de Floricienta y el camino artístico de una mujer que sigue inspirando a nuevas generaciones", señaló la organización.

Las entradas estarán a la venta a partir de este viernes 31 a las 10:00 en linke-arte.com y en puntos de venta físicos habilitados. Aún no se anunció cuáles serán los sectores ni el precio de las entradas.