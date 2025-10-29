La música alternativa toma Voudevil en una fiesta de Halloween hecha en comunidad

La cita reunirá a cuatro proyectos que vienen marcando el pulso de la música emergente en Paraguay: Sandía, Passiflorx, CA7ORCE y Ciudad Mansa.

Desde el pop experimental hasta las vertientes más frescas del rock contemporáneo, las bandas compartirán escenario para ofrecer un recorrido sonoro diverso y cargado de personalidad. El cierre estará a cargo de Rossin, quien con su selección musical llevará la fiesta al terreno del baile.

Más que una celebración de Halloween, la propuesta busca consolidar un espacio de encuentro entre artistas y públicos, donde la autogestión se combina con una puesta estética cuidada y una atmósfera abierta a la experimentación.

Voudevil se convierte así en un punto de conexión para quienes apuestan por el arte independiente y la creación colectiva.

Las entradas anticipadas tienen un costo de 2 por 60.000 guaraníes; en puerta, 60.000 guaraníes, y quienes asistan con disfraz podrán acceder por 50.000 guaraníes.

Para adquirirlas, el público puede contactar directamente con las bandas a través de sus redes sociales —@sandiamusica, @ciudadmansabanda, @ca7orce.band, @passiflorx o @rossin.rr— o mediante el alias catorce.music14@gmail.com.