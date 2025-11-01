Berta Rojas firmará hoy su nuevo disco en tres locales de Asunción

Berta Rojas, que este jueves presentó su nuevo material discográfico “La huella de las cuerdas”, estará hoy en tres locales de Asunción para firmar ejemplares de este libro-arte, que contiene una edición en vinilo de 180 gramos de este álbum.

Lea más: Berta Rojas lanza “La huella de las cuerdas”: Un ambicioso viaje musical y tecnológico que traza el linaje de los cordófonos en América Latina

La artista ganadora del Latin Grammy estará de 10:00 a 12:00 en el local de Servilibro, ubicado en la Plaza Uruguaya (25 de mayo c/ México).

De 15:45 a 17:45 estará compartiendo con la gente en el Megastore Carmelitas de Music Hall (Avda. España 1436). Luego irá al local de Books del Shopping Mariscal (Charles de Gaulle y Quesada) donde estará firmando los ejemplares de su nuevo trabajo discográfico de 18:00 a 20:00.

En su breve estadía por nuestro país, la artista también compartió ayer un encuentro con los estudiantes de música de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) en el Campus de la Universidad Nacional de Asunción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En “La huella de las cuerdas”, Berta Rojas conversa desde su guitarra con otros cordófonos de Latinoamérica, a través de once temas. El material fue declarado de interés por la Secretaría Nacional de Cultura.