“Paraguay Lírico”: un encuentro que une la tradición y la pasión musical

La Fundación Arts Musicae y la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP) presentan la primera edición del Encuentro “Paraguay Lírico”, una propuesta que busca revitalizar el género de la zarzuela paraguaya y promover nuevas audiencias para la música lírica nacional.

El evento se celebrará el sábado 1 de noviembre a las 20:00 horas en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe 333 c/ Mariscal Estigarribia, centro de Asunción), con entrada libre y gratuita.

Bajo la dirección del maestro Jesús Ayllón, la orquesta conformada por músicos de la UPAP y la Fundación Arts Musicae interpretará dos obras de gran valor artístico: la zarzuela “Ribereña”, de Neneco Norton y Alcibíades González Delvalle, y la suite “El amor brujo”, del compositor español Manuel de Falla.

“Ribereña”, obra central del concierto, constituye una recuperación histórica dentro del repertorio lírico nacional. De estilo costumbrista, la zarzuela está ambientada en una comunidad ribereña paraguaya y retrata con sensibilidad la vida cotidiana, las tradiciones y las emociones de sus personajes, especialmente las de Cristina, una joven protagonista cuyos amores y desventuras reflejan el espíritu del pueblo.

Por su parte, “El amor brujo”, compuesta entre 1914 y 1925, es una de las piezas más reconocidas de Manuel de Falla. Su música, impregnada de ritmos y melodías andaluzas, narra la historia de una gitana que recurre a la magia para recuperar el amor perdido, representando la fusión entre el folclore español y la tradición clásica.

El concierto contará con la participación de destacados artistas nacionales como José Mongelós, Gloria Piñánez, Adan Villalba, Rosa Orué, Andrés Salazar y Natalia Valdez, quienes aportarán su talento a una velada que promete ser un encuentro entre culturas, generaciones y estilos musicales.

El Encuentro “Paraguay Lírico” nace con el propósito de preservar y promover la zarzuela paraguaya como patrimonio cultural nacional, al mismo tiempo que fomenta la profesionalización de artistas y la creación de nuevos espacios para la música escénica. La iniciativa, apoyada por los Fondos Atyguasu 2025, es presentada por la Fundación Arts Musicae con el respaldo de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), REMAX Central, Tarobar, Blanca Cardozo Producciones y el Espacio Cultural Staudt.

Con esta primera edición, “Paraguay Lírico” se consolida como un punto de encuentro entre la tradición paraguaya y la herencia musical española, celebrando la fuerza de la lírica como vehículo de identidad y creación artística.