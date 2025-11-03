Ricardo Montaner anuncia su concierto en Paraguay: entradas a la venta desde el 4 de noviembre

Las entradas para el espectáculo tendrán una preventa exclusiva para clientes de una entidad bancaria desde el lunes 4 de noviembre, mientras que la venta para el público en general se habilitará el sábado 8 de noviembre al mediodía, a través del sitio web www.tuti.com.py.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Montaner ha conquistado al público con canciones que se han convertido en himnos románticos como “Tan Enamorados”, “Me Va a Extrañar”, “Bésame” y “La Cima del Cielo”. Esta presentación en Asunción marcará una oportunidad única para revivir esos momentos que acompañaron a varias generaciones.

El espectáculo forma parte de la gira internacional con la que el artista se despide de los escenarios, consolidando una carrera que ha trascendido fronteras y estilos, reafirmando su lugar como uno de los referentes más importantes de la música en español.

