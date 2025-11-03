Ricardo Montaner regresa a los escenarios y volverá a Paraguay en marzo de 2026

El cantautor venezolano-argentino, una de las voces más reconocidas de la música romántica en español, anunció que este tour marcará una nueva etapa en su vida artística y personal, tras un tiempo de introspección y descanso.

El propio Montaner explicó que necesitaba detenerse por primera vez en más de cuatro décadas de carrera, un respiro para reconectarse consigo mismo y con su familia. Ahora, afirma, esa pausa ha terminado y se siente preparado para reencontrarse con el público que lo ha acompañado durante tantos años.

“El Último Regreso” recorrerá diversos países de América y Europa, incluyendo Argentina, Uruguay, Costa Rica, México, Colombia, Chile, Estados Unidos, España, Francia e Italia, entre otros.

En Paraguay, la cita será el 7 de marzo de 2026, según publicó el propio artista en sus redes sociales. Aún no se han dado a conocer los detalles sobre el lugar del concierto ni la venta de entradas, aunque se espera que la información se confirme próximamente.

El anuncio ha generado entusiasmo entre sus seguidores, que llevaban tiempo esperando su retorno. Más que una simple gira, Montaner define este proyecto como una renovación de su compromiso con la música y con el público, una celebración de su legado que promete ser tan emotiva como su trayectoria.

“El Último Regreso” marca, así, no solo un reencuentro con los escenarios, sino también con una historia musical que ha dejado huella en varias generaciones.