06 de noviembre de 2025 - 11:15

Conocé el Line Up del Asunciónico 2026

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter, una de las artistas principales este año. Netflix

El festival Asunciónico se prepara para celebrar una nueva edición en el Jockey Club los días 17, 18 y 19 de marzo de 2026. Los artistas estadounidenses Sabrina Carpenter, Deftones y The Killers encabezan el cartel de esta edición, que reunirá a artistas del pop, rock, electrónica y más.

Por Ana Jazmín Lezcano y Maripili Alonso

El anuncio del cartel del festival Asunciónico se dio en el marco de una conferencia de prensa/concierto, en el que a través de la música la agrupación nacional Square Pants reveló la lista de artistas que serán parte del festival.

La cantante pop Sabrina Carpenter, la banda de metal alternativo Deftones y el grupo de rock The Killers encabezan esta nueva edición del festival, que retornará luego de dos años.

Este es el Line Up del Asunciónico 2026.
El DJ y productor Skrillex regresará al país para esta edición del evento, en la que también estará la cantautora neozelandesa Lorde, la rapera estadounidense Doechii, la banda de hardcore punk Turnstile y la DJ surcoreana Peggy Gou.

Igualmente, serán parte del festival Ysy A,Interpol, El Mató a un Policía Motorizado, Addison Rae, Aitana, Viagra Boys, The Warning, Six Sex y Yami Safdie.

Igualmente, estarán artistas nacionales como Villagrán, Kuazar, Steinkrug, Los Ollies, Aleshit, Supernova, NOD, 4lly, A días de Júpiter y Nott Demian.

Skrillex volverá al país.
Precios de las entradas

La venta de entradas para los tres días del festival se inició el lunes 3 de noviembre a las 10:00, a través de la web www.allaccess.com.py. La organización señaló que se pueden adquirir hasta cuatro entradas por persona.

Los precios de los tickets en su fase PREVENTA 1 (abono para los 3 días del festival) son:

  • Generales: G. 720.000
  • Campo Vip: G. 1.150.000
  • Lounge: G. 2.000.000