Conocé el Line Up del Asunciónico 2026

El anuncio del cartel del festival Asunciónico se dio en el marco de una conferencia de prensa/concierto, en el que a través de la música la agrupación nacional Square Pants reveló la lista de artistas que serán parte del festival.

La cantante pop Sabrina Carpenter, la banda de metal alternativo Deftones y el grupo de rock The Killers encabezan esta nueva edición del festival, que retornará luego de dos años.

El DJ y productor Skrillex regresará al país para esta edición del evento, en la que también estará la cantautora neozelandesa Lorde, la rapera estadounidense Doechii, la banda de hardcore punk Turnstile y la DJ surcoreana Peggy Gou.

Igualmente, serán parte del festival Ysy A,Interpol, El Mató a un Policía Motorizado, Addison Rae, Aitana, Viagra Boys, The Warning, Six Sex y Yami Safdie.

Igualmente, estarán artistas nacionales como Villagrán, Kuazar, Steinkrug, Los Ollies, Aleshit, Supernova, NOD, 4lly, A días de Júpiter y Nott Demian.

Precios de las entradas

La venta de entradas para los tres días del festival se inició el lunes 3 de noviembre a las 10:00, a través de la web www.allaccess.com.py. La organización señaló que se pueden adquirir hasta cuatro entradas por persona.

Los precios de los tickets en su fase PREVENTA 1 (abono para los 3 días del festival) son: