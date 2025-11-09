California Super Star Sinfónico, una celebración a las pioneras del rock femenino

California Super Star es la primera agrupación femenina del rock paraguayo. La banda se formó en 1978 y hoy está integrada por dos de sus fundadoras: la baterista Noemí Velázquez, quien también dirige a la agrupación, y la vocalista Reina Basaldúa.

En los últimos años, la banda fue sumando a jóvenes talentos como la bajista Lucero Olazar, también conocida como Lucero Sarambi; la saxofonista Tatiana Barreto y Romina Roa, quien está a cargo de la segunda guitarra.

En el concierto que se realizará este miércoles 12 a las 20:30, en la sala Molière de la Alianza Francesa (Mariscal Estigarribia c/ Estados Unidos), estará Dahia Valenzuela como guitarrista invitada.

Cabe recordar que la emblemática guitarrista Catalina “Catunga” Pereira falleció en el año 2023, al igual que la bajista Mima Galeano. Ambas fueron parte de la formación original de California Super Star.

El maestro César Cipolla está al frente de la dirección artística de este concierto, que busca ser un “homenaje a las mujeres que abrieron camino en el arte musical de nuestro país, fusionando el inconfundible sonido de California Super Star con la elegancia y potencia del Ensamble de Cámara de la Orquesta Sinfónica Nacional”.

El espectáculo ofrecerá un recorrido por los temas emblemáticos del grupo, con arreglos sinfónicos que fueron realizados por el Prof. Rubén Dos Santos.

Contará además con la participación de artistas invitados como Papi Basaldúa e Hilda Basaldúa, quien también fue integrante del grupo; Asunción Cantero, quien realizó el arreglo del tema “Verano feliz”; Angie Basaldúa, Araceli Basaldúa y Gaetano Assalto.

Igualmente estarán en escena: Nicola Assalto, Ever Zaracho, California Kids, Fernando Aguayo Basaldúa y Hugo Hernán Basaldúa.

“Más que un concierto, Las Pioneras es un testimonio de coraje, talento y trayectoria de mujeres que supieron desafiar los estereotipos y consolidarse como protagonistas en el género rock, en una época en la que la presencia femenina en los escenarios era todavía una odisea”, añadieron desde la producción del espectáculo, a cargo de Claudia Simbrón.

El año pasado, California Super Star presentó en las plataformas digitales la versión remasterizada de “Chica, Chica, Pum Vol. 1”, su primer casete grabado en el año 1986, con cuatro canciones originales.

La agrupación siguió presentando nuevos materiales, en los últimos años, como el EP “Las inoxidables”, publicado en 2021 con seis canciones; y los sencillos “Lluvia tu” (2023) y “Para ti Paso Yobái” (2024).

El acceso al concierto será libre y gratuito, hasta completar aforo.