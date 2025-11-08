Bahiano enfrentó al viento sur con una calurosa dosis de reggae en el Yacht

Bahiano tuvo el viernes un nuevo reencuentro con el público paraguayo, en el marco de su Tour Pura Adrenalina. El ex vocalista de Los Pericos llegó con su banda conformada por seis músicos, ofreciendo un amplio recorrido por canciones de sus casi 40 años de carrera.

Una obertura instrumental con fragmentos de algunos de sus temas marcó el inicio de este show, que empezó con “Más cerca del cielo” y “El pescador”. De a poco, el público fue dejando atrás el frío del intenso viento sur para entregarse al calor del baile.

Si bien el recinto quedó grande para las aproximadamente 500 personas que estaban en el show, la conexión del artista con la gente empezó a estrecharse cuando llegó “Óyelo”.

“Me pone muy contento estar aquí, siempre nos reciben muy bien y no lo digo por demagogia. Hace 40 años que estoy en la escena, vine muchas veces y siempre fue igual”, expresó el cantante argentino, cuyo nombre real es Fernando Javier Luis Hortal.

También destacó el trabajo de toda la gente que hizo posible el show a pesar de la tormenta que se desató en la tarde, continuando su presentación con “Mucha experiencia”, que tuvo un solo de guitarra de “Benchi” Farías y también un destaque del teclado de Matías Zapata.

“Tarde gris” siguió en el repertorio, así como “Waitin’”, que fue intensamente coreada por los presentes.

“¿Están cansados?“, expresó el artista, que de forma constante incentivó al público a cantar con él.

“Estoy haciendo muchas canciones que han pasado por mi vida”, expresó antes de solicitar a la “vieja escuela” que lo acompañe. Así dio paso a “Big Yuyo”, uno de los tantos éxitos que lanzó junto a Los Pericos.

El show siguió con una versión reggae de la canción popular “Duerme, Negrito”, que había sido compilada por Atahualpa Yupanqui; “Planes” y otro gran éxito, “Sin cadenas”.

Tras el paso de “Pupilas lejanas”, los presentes empezaron a gritar entusiasmados “Bahiano, Bahiano”.

El cantante apareció luego solo con “Benchi”, con una guitarra electroacústica, para interpretar la balada “A primera vista”. El público respondió acompañando con las palmas.

El show siguió con una versión acústica de “Complicado y aturdido”, solamente acompañada por el teclado.

La banda, conformada además por un bajista, un baterista, un trompetista y un saxofonista, retornó a escena para seguir con la clásica “Runaway”.

El cantante también ofreció una versión de “Uma brasileira”, la famosa canción de Os Paralamas do Sucesso, antes que poner a bailar a todos al ritmo de “Párate y mira” y “Me late”.

Tras una breve pausa, el artista retornó al escenario para hacer un enlace con Teletón y seguir el concierto con temas principalmente atravesados por el reggae y el ska.

“Su galán” y “Torito” también fueron parte de este show, que siguió con “El ritual de la banana”. “Home sweet home” marcó el final de este encuentro, entre aplausos.

La previa del show estuvo a cargo George el Humano Soundsystem, quien desde las bandejas ofreció un set a puro reggae.

También estuvo en escena la agrupación local Aliados, que resultó ser una grata sorpresa. Con diez integrantes y encabezada por el vocalista Matías Leiva, la banda ofreció una entretenida propuesta de temas propios que transitan entre el reggae y el ska.

Entre estas canciones presentaron “El viaje” y “Ya no aguanto”, que son parte de su EP “Todo lo que estoy buscando”, publicado en septiembre pasado.