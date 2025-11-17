“El Gran Vals” lleva música y danza al barrio Mburicaó en el aniversario de Radio Cáritas

La noche del martes 18 de noviembre invita a un encuentro entre música y danza en el barrio Mburicaó. La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) y el Ballet Clásico y Moderno Municipal (BCMM) llevarán al Ex Seminario Metropolitano El Gran Vals, el tercer concierto del ciclo anual que busca acercar obras clásicas a plazas y espacios abiertos de la capital.

Lea más: Académico español ofrecerá conferencia sobre el legado de Félix de Azara en la BACCN

La presentación, programada para las 20:00, se enmarca dentro de los festejos por el 89 aniversario de Radio Cáritas, que acompaña la propuesta junto a otras instituciones culturales.

Dirigida por el maestro Luis Szarán, la OSCA ofrecerá una selección de oberturas, marchas y valses que atraviesan varios periodos y estilos de la música académica. Las interpretaciones incluirán obras de Johann Strauss, Giacomo Puccini, Johannes Brahms, Emil Waldteufeld, Georges Bizet, Wolfgang Amadeus Mozart, Leroy Anderson, Dimitri Shostakovich y Henry Mancini. La soprano Yennifer Gutiérrez participará como invitada especial, aportando una dimensión vocal que enriquecerá el repertorio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El momento central del espectáculo estará a cargo de los bailarines del Ballet Clásico y Moderno Municipal, dirigidos artísticamente por Miguel Bonnin. Con la interpretación de Vals Nº 2 de Dimitri Shostakovich, el elenco, integrado por Sofía Schittner, Camila Franco, Fátima Miranda, Diana Arce, María Fernanda Perelló, Alex Gómez, Lucas Zárate, José Godoy, Hernán Correa y Rodrigo Delgado, sumará movimiento y presencia escénica a la propuesta. El maestro ensayador Ángel Ovelar acompaña el proceso creativo del grupo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cierre de la velada propondrá un encuentro abierto con el público: la OSCA y los bailarines invitarán a los asistentes a sumarse y bailar, convirtiendo el vals en una experiencia compartida entre artistas y comunidad.

El evento es organizado por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, a través de la Dirección de Acción Cultural, junto con la Sociedad Filarmónica de Asunción y Radio Cáritas. La presentación cuenta con el apoyo de la Fundación Itaú y Petrobras.