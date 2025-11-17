Ricardo Montaner confirma reprogramación de su show en Paraguay

El equipo de producción del concierto de Ricardo Montaner informó oficialmente que, debido a ajustes logísticos dentro de la agenda internacional del artista, el espectáculo previsto en Asunción ha sido reprogramado. La nueva fecha establecida para la presentación de la gira “El Último Regreso Tour” será el sábado 6 de junio de 2026, manteniéndose el Jockey Club Paraguayo como sede del evento.

Según el comunicado difundido, todas las entradas adquiridas conservarán su validez para la nueva fecha sin necesidad de efectuar cambios o gestiones adicionales por parte del público, garantizando así la continuidad y el respeto hacia quienes ya habían asegurado su presencia.

La producción expresó su agradecimiento por la comprensión, el apoyo y la fidelidad de los seguidores del cantautor, destacando la importancia emocional que este concierto representa, tanto para Montaner como para su público. El mensaje subraya el espíritu especial de esta gira de despedida, definida como una noche única y cargada de sentimiento, en la que el artista invita a reencontrarse para vivir juntos “el último regreso”.

Con esta reprogramación, el público paraguayo podrá esperar un espectáculo donde se celebrará una carrera marcada por décadas de canciones emblemáticas y un vínculo profundo con la audiencia iberoamericana. Ricardo Montaner, uno de los nombres esenciales de la canción romántica en español, promete un concierto inolvidable en esta nueva y definitiva fecha.

Precio de entradas