Suspenden presentación de “El gran vals” en el ex Seminario Metropolitano

La OSCA tenía previsto presentarse hoy en el ex Seminario Metropolitano, en el marco de su ciclo de conciertos al aire libre, como parte de la celebración del 89° aniversario de Radio Cáritas. Sin embargo, la presentación de este espectáculo de música y danza debió ser suspendida.

Según detallaron, a través de un comunicado, la suspensión obedece a que esta madrugada falleció el Pbro. Leoncio Redero, quien residía en el lugar, y hoy se llevará a cabo su velatorio en este mismo sitio.

“Estaremos informando de la nueva fecha. Gracias por la comprensión”, señaló la orquesta, a través de un comunicado.

En “El gran vals”, la OSCA ofrece un programa con obras de grandes compositores como Johan Strauss, Giacomo Puccini, Johannes Brahms, entre otros. El espectáculo cuenta con la participación de integrantes del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción.

