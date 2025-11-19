Agrupación rusa trae cantos y danzas tradicionales al Teatro del Hotel Guaraní

“Katyusha” se denomina el espectáculo que presentará esta noche el Conjunto Académico de Cantos y Danzas del Ejercito Ruso A.V. Alexandrov. La presentación será a las 20:00 en el Teatro del Hotel Guaraní (Oliva e Independencia Nacional).

El conjunto artístico, que llega a nuestro país a través de la Embajada de Rusia, ofrecerá obras tradicionales de compositores como A. Pajmútova, I. Dunayevski, A. Nóvikov, P. Andréev, entre otras.

El acceso será gratuito, pero requiere de inscripción previa a través del formulario disponible en el enlace https://shorturl.at/Uh8sk.