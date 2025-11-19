Un monumental rescate de memoria sonora: musicólogos encuentran discos perdidos de Radio Nacional del Paraguay

La Fonoteca de la Radio Nacional del Paraguay inicia su etapa de difusión en la Casa Bicentenario de la Música, tras un gran esfuerzo de investigación que permitió recuperar cientos de fonogramas que se creían desaparecidos tras el golpe de 1989. El proyecto, que en una primera parte recibió apoyo de los Fondos de la Secretaría Nacional de Cultura y luego de la Fundación Cultural Latin Grammy, busca evitar que la historia nacional se convierta en un “museo muerto”.

El esfuerzo de Miguel y Nicolás es un proyecto que no solo digitaliza, sino que también contextualiza y preserva cientos de fonogramas antiguos de la Radio Nacional del Paraguay. Lo que comenzó como un trabajo pionero se ha transformado en un rescate cultural de proporciones épicas, devolviendo al país piezas fundamentales de su identidad sonora.

El origen

La necesidad de un archivo sonoro que permitiera estudiar la evolución de la música paraguaya comenzó a gestarse en el año 2018. El musicólogo Miguel Antar recordó que la iniciativa surgió a partir de una convocatoria de la maestra Berta Rojas, quien reunió a investigadores en el marco de la Sociedad Virtual de Musicología Paraguaya y su ciclo de conferencias Jeporeka.

“Nuestro trabajo comienza con la maestra Berta Rojas,” explicó Antar, señalando que el objetivo inicial era comparar grabaciones antiguas con documentos escritos, buscando entender los procesos de cambio en la instrumentación musical. El investigador describió cómo la música paraguaya experimentó una “giro de instrumentos,” desde el arpa y el contrabajo, hasta la inclusión de la batería electrónica, el bajo y la guitarra eléctrica. “Eso únicamente vamos a poder percibir a través de los documentos sonoros,” enfatizó.

Esta necesidad de acceder a la fuente los llevó a tomar conciencia de la ausencia de un archivo oficial. “Cada vez más nos dimos cuenta de la necesidad de tener un archivo oficial para poder investigar los documentos sonoros”, relató Antar.

El “balde de agua fría” en la Radio Nacional

En 2022, dieron un paso formal al presentar un proyecto de investigación ante la Secretaría Nacional de Cultura, con la idea de inventariar el acervo de la Radio Nacional del Paraguay, fundada en 1942. El investigador Nicolás Salaberry describió la sorpresa inicial: “La idea inicial era hacer un nuevo inventario de lo que habría en la Radio Nacional... ‘seguro tienen todo’, dijimos, entonces fuimos”.

Sin embargo, al llegar a las instalaciones y entrevistarse con el director de ese momento, Roberto Pérez, recibieron lo que calificaron como un “balde de agua fría”.

“Pérez dice: ‘Disculpen, les voy a tirar un balde de agua fría, no tenemos nada de eso’”, recordó Salaberry. El hallazgo de que el archivo histórico de la radio estaba prácticamente vacío dejó a los investigadores “congelados,” según Antar, quien recordó creer que llegarían a un espacio con todo preservado y documentado.

Tras las huellas de los discos

La búsqueda de respuestas sobre la desaparición del archivo llevó a los investigadores a indagar sobre los sucesos de la transición democrática. Las versiones que obtuvieron de antiguos funcionarios y fuentes anónimas apuntaban a un desenlace desesperanzador.

El musicólogo Salaberry explicó que, tras el golpe de 1989 con el que se derroca al dictador Alfredo Stroessner, la radio fue cerrada por un tiempo y ocupada por militares. Las versiones sobre el destino de los discos son diversas: “Algunos nos dijeron que todo lo que había se llevó en un camión y otros decían que eso se llevó y se tiró a la basura. Otros dicen que eso se llevó y se enterró. Otros dicen que se quemó”, mencionó. Incluso recibieron un relato que sugería un lugar específico donde el material pudo haber sido arrojado y enterrado: una zanja entre Artigas y Brasilia.

Para los investigadores, el destino del acervo está tristemente ligado al contexto político de la dictadura stronista. Salaberry señaló que esta preocupación radica en la operación represiva del régimen: “Si llegaron a desaparecer, torturar y matar personas, ¿qué no harían con documentos que pudieran ser comprometedores?”.

La principal hipótesis, sustentada por las versiones recabadas, es que los documentos fueron desechados para proteger al gobierno entrante, que no quería que salieran a la luz los registros comprometedores de la época anterior, como los contenidos en programas como La Voz del Coloradismo. “Creemos que más o menos por ahí viene el tema de hacer desaparecer todo” concluyó Salaberry.

El “trabajo de hormiguitas” y el reconocimiento internacional

Pese a la frustración inicial, el equipo, alentado por la entonces directora de Radio Nacional, Carmen Insaurralde, decidió continuar. El primer indicio de que no todo se había perdido surgió durante el 80º aniversario de la radio, en 2022.

“Volvimos a visitar el local y había quedado algo de una exposición por el aniversario. Entre esas cosas vimos algunos discos que estaban en una esquina tirados, porque ya terminó la muestra y se estaba desarmando todo,” contó Antar.

Estos discos, con marcas de numeración que probaban su pertenencia al archivo original, reavivaron el proyecto. Así comenzó un “trabajo de hormiguitas”, ganando la confianza del personal de la radio y visitando antiguos funcionarios. Lentamente, fueron apareciendo lotes dispersos en depósitos, incluyendo uno en Chaco’í.

Tras años de labor, el balance es monumental: el equipo estima haber recuperado entre 500 a 700 discos, de los cuales más de 250 se encuentran actualmente en proceso de catalogación.

Este trabajo de sistematización no pasó desapercibido a nivel internacional. El proyecto se convirtió en el primero en Paraguay en obtener una financiación de la Fundación Cultural Latin Grammy. Antar expresó su gratitud y la importancia del logro: “Entrar en esa ruta es muy importante, es la primera vez que un proyecto paraguayo gana esa financiación”. Los musicólogos aplicaron el proyecto durante dos años, siendo finalmente seleccionado en la categoría de preservación de la música latina.

Preservación y acceso: evitar el “museo muerto”

El objetivo final del proyecto, según Antar, es el “acceso y la difusión de todo este material”. El equipo trabaja bajo el compromiso de evitar un “museo muerto, que es un museo donde se juntan las cosas, se tranca la llave y nadie entra. Eso no puede ser”, dijo.

La metodología de preservación, inspirada en la Fonoteca Nacional de México, es rigurosa. Antar explicó que el material original, que incluye discos de 33 y 45 revoluciones, así como discos de goma laca (la primera tecnología antes del vinilo), requieren un cuidado extremo. “Los soportes están muy deteriorados, tienen su tiempo de vida útil, y cuanto más tiempo se demore, más podemos perder”, advirtió. Por ello, se insiste en la necesidad de un tratamiento ambiental, donde los discos deben estar “bien paraditos” y en un lugar con temperatura estable para evitar la deformación por calor.

Una vez digitalizados, el plan es poner a disposición de la gente a través de un portal web. Nicolás Salaberry detalló que el público general tendrá acceso a un “demo de 30 segundos” en la web para conocer la estética y orquestación del disco.

Si el interesado es un investigador, podrá solicitar el material completo (lado A o B), siempre que se comprometa a utilizarlo con fines didácticos o de investigación y sin fines comerciales. Además, el equipo busca compartir el archivo digitalizado con la propia Radio Nacional para que esta “pueda también vehiculizar, o sea, difundir en sus programas”.

El gran desafío ahora es la conexión interinstitucional para que la Casa Bicentenario de la Música, un espacio dependiente del Congreso Nacional, se convierta en el repositorio ideal para este acervo, cumpliendo el “sueño” de la salvaguarda de la historia sonora paraguaya.