Bohemia Urbana presenta en vivo su recorrido musical por “América Latina”

Jaime Zacher, vocalista de la agrupación, afirmó que este álbum es el sueño que acarició cuando comenzaron esta aventura en el año 2003.

“La idea luego era ser una banda de rock que vaya paseándose por estilos de América Latina. Estamos llegando lo más cerca posible a eso”, señaló el artista.

Sostuvo que se sienten muy identificados con este trabajo, que reúne 17 canciones, en el que confluyen diversos estilos como la salsa, el vallenato, la chacarera, el tango y la polca paraguaya, además del rock.

Zacher anticipó que en este concierto presentarán todas las canciones de “América Latina”, incluyendo algunas que ya venían interpretando en vivo y plasmaron por primera vez en un material como “Pingüinos en tu copa” o “Melodía de mediodía”.

“En este disco hay una canción en la que le di una oportunidad a mi compositor adolescente”, expresó Zacher en referencia a “Amor templado”, un tema que compuso en el año 1998 cuando aún estaba en el colegio.

Detalló además que en este álbum, el tercero en la discografía del grupo luego de “El ritual del tereré” (2013) y “Bohemia y payé” (2017), participaron varios músicos de distintas latitudes como Centroamérica, Colombia y España.

“Tenemos invitados muy interesantes que nos fueron nutriendo también de su conocimiento y sus raíces. Eso es lo interesante de la música, que sin pagar un pasaje o ningún peaje, podés conocer el mundo escuchando la música de cada lugar” subrayó Zacher.

El álbum ya está disponible en las plataformas digitales. En tanto, las entradas para el show se pueden adquirir en Tuti a G. 40.000.