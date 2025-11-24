Jazz navideño en el Teatro de las Américas, con el CCPA Jazz Quintet y Purahéi Soul

Desde la institución señalan que “Christmas Jazz” se ha convertido en un encuentro esperado del calendario cultural, al combinar la estética festiva de fin de año con el estilo refinado del jazz.

Para esta edición, el Quinteto preparó un repertorio centrado en reinterpretaciones de clásicos como “O Tannembaum”, “The Christmas Song”, “Baby, It’s Cold Outside”, “Somewhere in My Memory” y “Navidad del Paraguay”, además de piezas como “Sleigh Ride/African Sleigh Ride” y “Navidad”, con arreglos musicales especialmente creados para esta ocasión.

El CCPA destaca que la presencia de Purahéi Soul aportará un matiz especial al espectáculo. El dúo invitado se caracteriza también por reversionar canciones folklóricas y standards de jazz y blues, en lo que describen como un “tributo a toda la música que los mueve e inspira”. Según la organización, la combinación de su propuesta vocal con la solvencia instrumental del Quinteto promete una experiencia sonora “única y emotiva”.

El CCPA Jazz Quintet 2025 está integrado por la contrabajista y directora musical Paula Rodríguez, la trombonista Diana Quiñones, el saxofonista Oliver Duarte, el pianista y tecladista Magno Molinas y el baterista José Burguez. El proyecto, iniciado en 2003, ha pasado por distintas etapas hasta consolidarse en su actual formato de quinteto, reconocido por su aporte a la escena jazzística del país.

Con esta presentación, el CCPA invita al público a despedir el año con una propuesta que, según la institución, conjuga “elegancia, celebración y el inconfundible swing navideño”.