Nath Aponte y su charla con Shakira: “Todo lo que está pasando es un sueño hecho realidad”

Tras cautivar al jurado y al público con sus presentaciones en “La Voz” Argentina, Nath Aponte se prepara para actuar en el Estadio La Nueva Olla abriendo el show de Shakira. “Todo lo que está pasando es un sueño hecho realidad”, afirmó la artista a ABC.

Lea más: Shakira en Paraguay: cómo ver y nominar tus entradas en la app

Con relación a su viaje a Chile, donde compartió un encuentro con Shakira, Nath comentó que al principio se dio como un vaivén porque no había nada concreto. “Cuando ya se confirmó yo saltando feliz, conocí Chile por primera vez, me encantó, la gente es súper amable”, afirmó.

Señaló que acompañada por su manager y padrino artístico Santiago Palumbo realizó varios contenidos junto a influencers de otros países y, a la vez, tuvo la oportunidad de tener un taller de danza con la coreógrafa de Shakira y una clase de maquillaje con la maquilladora de la estrella colombiana.

“Fueron muchísimas actividades en las que decís ‘Dios mío, esto es algo que soñé toda mi vida’”, comentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nath recordó que cuanto tuvo su oportunidad de charlar con Shakira estaba temblando y no podía creer lo que estaba viviendo. “Ella es tan buena y tenía una energía muy linda, con la mejor de las ondas nos recibió”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que la noche anterior Shakira había realizado el show en Chile, en el que fue parte del segmento “Camina con la Loba” y además de las entrevistas, la estrella colombiana tenía un meet & greet. “Es como que ella estaba a las corridas, pero con todo el amor del mundo nos recibió igual”, dijo.

La cantante paraguaya sostuvo que tras su encuentro con “La Loba” quedó en shock. “No me cabía la sonrisa en la cara. Me dolían ya las mejillas de tanto que estaba sonriendo porque yo decía ‘esto es un sueño’”, expresó.

Destacó además que Shakira es una artista icónica, que “vino a cambiar el mundo musical, a empoderarnos a las mujeres, musicalmente también: a plantarse y creo que es un ejemplo impresionante”.

“Que ella esté ahí, que sea tan buena y me diga vas a cantar en Paraguay fue como ‘Dios mío, esto está pasando’ ¡Fue una locura total!“, añadió.

Con respecto a su presentación en el Estadio La Nueva Olla, Nath afirmó que “va a ser una fiesta total”. “Lo que más me emociona de toda esta situación es poder cantar acá en mi querido Paraguay, en mi país, después de todo lo que pasó con “La Voz” que fue hermoso", expresó la artista.

Afirmó que en el transcurso de su participación en el programa argentino sintió el gran apoyo del público paraguayo. “Cada vez que tambaleaba o tenía miedo o me frustraba, todos me mandaban mucho amor. Creo que lo mínimo que puedo hacer es dar un lindo show”, afirmó.

Sostuvo que ofrecerá “un viaje musical” y que estará acompañada en escena por los artistas de Comedia Musical Paraguay, donde también se desempeña como docente. En este sentido, destacó el apoyo de Palumbo para lograr estas oportunidades.

“En Paraguay es difícil, pero no es imposible. Todo pasa por algo y siempre hay que tener bien los pies sobre la tierra y estar como anclado a la raíz. Comedia (Musical) es mi raíz, es mi casa y siempre voy a hablar de esto”, concluyó.