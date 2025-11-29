Shakira: horarios, accesos por sectores y calles bloqueadas para su segundo concierto

Tras una primera noche cargada de adrenalina, magia y ritmo, donde Shakira deslumbró por completo a su público paraguayo, la expectativa crece para su segunda presentación en el Estadio La Nueva Olla. Para garantizar un evento ordenado y seguro, la organización ha detallado los horarios y los accesos específicos por sectores.

Horarios clave del concierto

16:45: Habilitación del acceso de fans a La Nueva Olla.

20:00: Show de la artista paraguaya telonera, Nath Aponte .

21:00: Inicio del show principal de Shakira.

Operativo de seguridad y calles bloqueadas

El operativo de seguridad para el segundo concierto será idéntico al desplegado en la primera jornada, bajo la coordinación de la Policía Nacional. Se tiene previsto el despliegue de unos 2.100 agentes para cubrir el evento.

Se recomienda a la ciudadanía tomar nota de los cortes de calles y bloqueos en los alrededores del estadio, que afectarán principalmente a las zonas de Batallón 40, Avenida Cerro León y Acuña de Figueroa (5ta), con el fin de priorizar el flujo peatonal de los asistentes.

Accesos y calles por sector en La Nueva Olla

La organización del concierto en el Estadio La Nueva Olla informó los accesos designados para cada sector, con el objetivo de facilitar el ingreso del público y mejorar la circulación en los alrededores del estadio.

Gradería Baja y Gradería Alta (Sector 1 – Verde): El ingreso se realiza por Avenida Cerro León , desde el acceso ubicado frente a Parapití.

Platea Baja y Platea Alta (Sector 2 – Naranja): Los asistentes deben utilizar Avenida Cerro León , entrando por el acceso que conecta con Parapití y continúa hacia la zona sur del estadio.

Campo General (Sector 3 – Rojo): La entrada se encuentra sobre Batallón 40 , a la altura de Parapití, garantizando un flujo directo hacia la cancha.

Campo VIP (Sector 4 – Azul): Se accede por Batallón 40 , también desde Parapití, pero con un ingreso diferenciado para garantizar comodidad y seguridad de los asistentes VIP.

Preferencia (Lat. Sur, Lat. Norte, Central Sur, Central Norte y Central VIP – Sector 5 – Rosa): El acceso principal está ubicado sobre Avenida Cerro León , ingresando por Antequera, hacia la parte lateral del estadio.

VIP Wolf (Sector 6 – Naranja/Rojo): El ingreso se realiza desde Avenida Acuña de Figueroa (5ta), conectando directamente con la zona VIP especial.

Se recomienda a los asistentes respetar los accesos asignados según su localidad para evitar demoras y garantizar una experiencia segura y ordenada durante los conciertos.

