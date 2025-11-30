Camina con la loba Shakira: Memoria plateada de una noche épica

Desde las tres y media de la tarde, estos elegidos, provistos de una pulsera fucsia metálica, vivieron horas de euforia, ansiedad e incertidumbre en el salón multiuso del cuarto piso esperando caminar con Shakira. Este selecto grupo esperaba pacientemente la orden para vestirse con el pilotín plateado y las gafas espejadas.

La expectación era una manta gruesa que cubría el barrio Obrero de Asunción, pero en un rincón apartado del Estadio La Nueva Olla, la tensión se tejía con hilos plateados. Era el día de la dinámica “Camina con la Loba,” el ritual previo al concierto de Shakira que había sido tendencia en las redes.

Todo comenzó en la avenida Quinta y Antequera donde la organización había dispuesto un cartel con la efigie de una loba para señalar a los elegidos que ese era el punto de encuentro. Uno a uno, los convocados—influencers, ganadores de concursos, periodistas e invitados especiales—presentaban su cédula de identidad para corroborar su pase y, como marca de distinción, se les colocaba una pulsera fucsia metálica.

El ingreso se hacía en grupos, y el último de ellos entró justo al filo de las tres y media de la tarde. Mientras el público esperaba afuera, los más aclamados que cruzaron la valla fueron los influencers Laurys Diva y Soy Elías, quienes generaron gritos y peticiones de selfies que, amablemente, concedieron, demostrando su carisma.

Tras un segundo control estricto de carteras y mochilas, un viaje en ascensor llevó a la “manada” hasta el salón multiuso del cuarto piso de La Nueva Olla. El salón era un oasis temporal con mesas redondas cubiertas de manteles negros, dos conservadoras con gaseosas, aguas y otra mesa con bocaditos.

Entre la multitud se mezclaban las emociones. Eran las 17:36, y algunos cargaban sus baterías, otros se jugaban al UNO, y varios miraban con preocupación por las ventanas los rayos que caían afuera, temiendo que la lluvia arruinara sus outfits. Las indicaciones eran estrictas: no salir del recinto salvo para ir al baño.

En ese ambiente de euforia, los participantes compartían sus sentires. Para Laura Alcaraz y sus 28 compañeros de Shakiverso, club de fans, estar allí era “un sueño y un orgullo”. Describió a Shakira como “todo para nosotros como artista, como mujer, como mamá”. Explicó que la presencia de la comunidad era un milagro, logrado a través de sorteos y competencias independientes. Subrayó que, para ellos, la caminata era una forma de seguir el ejemplo caritativo de la artista, un trabajo que realizan constantemente en Paraguay, ayudando a niños en el Bañado y juntando tapitas para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer.

Piel de Hortensia

En la otra punta la influencer Laurys Diva dijo estar “muy emocionada” ante la magnitud del evento. Confesó que la experiencia de ver a Shakira de cerca le daba “piel de gallina” o “piel de Hortensia”, famosa mascota plumífera. Sobre la artista, expresó admiración por su humanidad y su capacidad de afrontar la vida: “Ella también pasó por muchas situaciones, tuvo problemas y ella siempre sobresale, o sea, es como que renace comoel ave Fénix y nos demuestra a todas las mujeres… que nosotras también podemos”.

Soy Elías apunto que esta fue una experiencia que “todavía no estoy asimilando”, pero que se sentía un privilegiado, esperando con ansias el momento cumbre. Admitió que nunca imaginó, conociéndola desde niño, que estaría viviendo un momento así. Además de su faceta artística, admiraba su faceta como mamá y su resiliencia, que le permite afrontar su carrera y su vida a pesar de los problemas diarios.

El ensayo

A las cuatro y media de la tarde sonó la voz de atención para el ensayo. La organización ordenó al grupo de personas tres filas, de menor a mayor estatura. Las reglas eran implacables: respetar la formación, y, crucialmente, no filmar el ensayo.

Las filas bajaron los cuatro pisos por escaleras, y al entrar al estadio, aún vacío, impresionaba el despliegue técnico y la seguridad con 600 efectivos privados. El calor arreciante, de unos 40 grados, hizo mella en algunos durante el recorrido de práctica. La caminata llegaba a un punto marcado con aerosol fosforescente, se giraba a la señal de una “X” y se volvía al cuarto piso.

Una vez de vuelta arriba, se vivió una mezcla de euforia, ansiedad e incertidumbre. Afuera, después de la lluvia, el sol emergió con esplendor para la hora dorada (cerca de las 18:45), momento que se aprovechó para una sesión de fotos.

La fiesta se encendió a las ocho de la noche, cuando llegaron las ansiadas cajas con los outfits oficiales: el pilotín plateado y las gafas espejadas. Poco después, por razones de seguridad debido a la llegada de los guardias del presidente Santiago Peña, la manada de Shakira tuvo que abandonar el salón antes de lo previsto y se ubicó en un costado, frente a lo que habitualmente son los bancos de suplentes. El estadio estaba ya a tope.

Eran cerca de las nueve y media de la noche. La sonidista principal, probando un micrófono plateado cerca de la puerta de los vestuarios, confirmó la cercanía de la “loba mayor”. La manada explotaba de ansiedad.

Entonces, emergió: la figura de cabellera abundante y jumper plata se colocó al inicio de la fila era Shakira, seguida por sus bailarines. La adrenalina estaba al tope; algunos lloraban, otros gritaban, otros llamaban a su ídola. Shakira, atenta a las indicaciones, inició la caminata.

El estadio estalló. La marea plateada corrió (luego se les indicó caminar), aplaudida y alentada por el público, respondiendo al unísono con gritos y música. En la pantalla gigante, se la veía subiendo al escenario, toda plena.

El show había arrancado. La manada dio media vuelta y, abriéndose una valla de Campo VIP, los destellos plata se confundieron con la multitud. El calor y el pilotín plateado habían hecho sudar a todos, pero, en ese momento de éxtasis colectivo, eso no importó, porque todas las lobeznas respiraron el aire de la loba mayor. Fue la culminación de un sueño, el momento en que el esfuerzo y la pasión de una comunidad se encontraron con la estrella que los inspira, convirtiendo una aparente simple caminata en la memoria plateada de una noche épica.