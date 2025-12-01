Música
Shakira en Paraguay: así fue la estadía de la cantante en Asunción

Shakira se presentó el viernes y sábado en el Estadio La Nueva Olla de Asunción, en el marco de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran".
La cantante Shakira se alojó en un hotel del Centro Histórico de Asunción durante las dos fechas que ofreció en el Estadio La Nueva Olla. En esta nota te contamos cómo fue su habitación y qué platos paraguayos probó.

Durante su estadía en Asunción, la cantante colombiana Shakira se hospedó en la suite presidencial del Hotel Palmaroga, ubicado en el Centro Histórico de Asunción.

Según informaron, la artista solicitó un ambiente de máxima discreción y confort: velas de vainilla negra, alfombras de yoga, mancuernas y una habitación completamente a oscuras.

El hotel, perteneciente a la reconocida cadena Hilton, le ofreció además a la cantante detalles como sábanas de algodón de 600 hilos, almohadas de plumón y arreglos florales.

Las velas de vainilla negra, un detalle que acompañó la estadía de la cantante en Asunción.

La artista, que regresó a nuestro país luego de 14 años con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, también probó platos típicos como chipitas, mbeju y cocido, que la sorprendieron gratamente. También optó por un menú de salmón y ensaladas.

En este hotel también estuvieron albergados sus bailarines y músicos, quienes estuvieron varios días en Asunción e interactuaron con otros huéspedes y colaboradores. En tanto, el equipo de Shakira regaló entradas para los conciertos al personal del hotel.

La llegada y salida de la artista de este edificio se realizó a través de accesos reservados y escoltada por la policía. El personal del hotel también cumplió con estrictos protocolos internacionales de privacidad y seguridad.