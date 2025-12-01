Shakira en Paraguay: así fue la estadía de la cantante en Asunción

Durante su estadía en Asunción, la cantante colombiana Shakira se hospedó en la suite presidencial del Hotel Palmaroga, ubicado en el Centro Histórico de Asunción.

Según informaron, la artista solicitó un ambiente de máxima discreción y confort: velas de vainilla negra, alfombras de yoga, mancuernas y una habitación completamente a oscuras.

El hotel, perteneciente a la reconocida cadena Hilton, le ofreció además a la cantante detalles como sábanas de algodón de 600 hilos, almohadas de plumón y arreglos florales.

La artista, que regresó a nuestro país luego de 14 años con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, también probó platos típicos como chipitas, mbeju y cocido, que la sorprendieron gratamente. También optó por un menú de salmón y ensaladas.

En este hotel también estuvieron albergados sus bailarines y músicos, quienes estuvieron varios días en Asunción e interactuaron con otros huéspedes y colaboradores. En tanto, el equipo de Shakira regaló entradas para los conciertos al personal del hotel.

La llegada y salida de la artista de este edificio se realizó a través de accesos reservados y escoltada por la policía. El personal del hotel también cumplió con estrictos protocolos internacionales de privacidad y seguridad.