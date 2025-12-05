Cambio de sede: el show de Flor Bertotti será finalmente en el Jockey Club Paraguayo

Según informó la organización, el traslado busca optimizar las condiciones técnicas y escénicas del espectáculo, así como mejorar la experiencia del público.

Lea más: El ICPA-GZ celebrará una nueva edición de su tradicional Mercadillo Navideño

Las entradas continúan disponibles a través de linke-arte.com y en puntos de venta físicos habilitados. Hasta el sábado 6 de diciembre se mantiene una promoción de 30% de descuento en todos los sectores.

El repertorio del concierto incluye temas emblemáticos como “Flores amarillas”, “Te siento”, “Corazones al viento” y “Mi vestido azul”, presentados con arreglos actuales y un montaje visual orientado a un público familiar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre la artista

Florencia Bertotti (Buenos Aires, 1983) es actriz, cantante y compositora. Inició su carrera televisiva a los 12 años y alcanzó proyección internacional como protagonista de “Floricienta” (2004-2005). También participó en producciones como “Verano del ’98″, “Son amores”, “Niní” y “Guapas”, combinando su trayectoria audiovisual con proyectos musicales y teatrales.