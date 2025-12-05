Música
05 de diciembre de 2025 - 19:07

Cambio de sede: el show de Flor Bertotti será finalmente en el Jockey Club Paraguayo

Flor Bertotti.
Flor Bertotti.GENTILEZA

La artista argentina Flor Bertotti actuará finalmente en el Jockey Club Paraguayo el domingo 7 de diciembre, tras el cambio de sede de su concierto previsto en el Yacht y Golf Club Paraguayo. La presentación forma parte de “Otra Vuelta Tour 2025″, gira con la que celebra dos décadas de la serie musical Floricienta.

Por ABC Color

Según informó la organización, el traslado busca optimizar las condiciones técnicas y escénicas del espectáculo, así como mejorar la experiencia del público.

Lea más: El ICPA-GZ celebrará una nueva edición de su tradicional Mercadillo Navideño

Las entradas continúan disponibles a través de linke-arte.com y en puntos de venta físicos habilitados. Hasta el sábado 6 de diciembre se mantiene una promoción de 30% de descuento en todos los sectores.

El repertorio del concierto incluye temas emblemáticos como “Flores amarillas”, “Te siento”, “Corazones al viento” y “Mi vestido azul”, presentados con arreglos actuales y un montaje visual orientado a un público familiar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre la artista

Florencia Bertotti (Buenos Aires, 1983) es actriz, cantante y compositora. Inició su carrera televisiva a los 12 años y alcanzó proyección internacional como protagonista de “Floricienta” (2004-2005). También participó en producciones como “Verano del ’98″, “Son amores”, “Niní” y “Guapas”, combinando su trayectoria audiovisual con proyectos musicales y teatrales.