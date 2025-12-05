Rock en Py Fest llega este sábado al Puerto con destacados artistas nacionales

Un variado desfile de artistas nacionales ofrecerá este sábado 6 la cuarta edición de Rock en Py Fest, que por primera vez tendrá como escenario al Centro Cultural del Puerto de Asunción (El Paraguayo Independiente y Colón).

El festival abrirá sus puertas a las 15:00, con propuestas que se distribuirán en dos escenarios, hasta entrada la madrugada del domingo.

Desde las 15:30 estarán en escena Rocanova, Zeiten y Delta Cream, las tres agrupaciones seleccionadas a través de un concurso nacional que tuvo a más de 70 bandas inscriptas de todo el país.

A las 17:45 llegará al escenario Rock en Py la banda Nightbound, seguida de Arritmia a las 18:35. La fiesta seguirá con El Culto Casero a las 19:30 y Deficiente a partir de las 20:30.

En el Escenario Fans, la programación comenzará con las agrupaciones de School of Rock, desde las 16:45 hasta las 18:20.

Desde las 19:10 estará XL con un show tributo a Deftones, mientras que a las 21:10 llegará Supersonic con su propuesta tributo a Oasis.

Cerrando la programación del Escenario Fans estará la agrupación Overgod, con un show tributo a Metallica, a partir de las 23:10.

LaNuestra estará en el Escenario Rock en Py desde las 21:25, con un show inédito y que promete “elevar la temperatura del festival”, según anunciaron los integrantes del grupo.

La agrupación, que recientemente estrenó el sencillo “Fuego”, afirmó además que buscará conectar con el público “desde la emoción, la energía y la sorpresa”.

El festival seguirá con Gaia a las 22:25, seguido por Salamandra desde las 23:25. Ya pasada la medianoche, a las 00:35, llegará el turno de los Ripe Banana Skins.

Finalmente, desde las 1:25 estará la DJ Amy Larry cerrando el festival con su set.

Si bien el acceso será libre y gratuito hasta llegar al aforo de 3.500 personas, también se pueden adquirir entradas para el Sector Fans a través de Ticketea. Hasta hoy cuestan G. 85.000 y mañana costarán G. 100.000.

El mismo incluye obsequios directos, zonas de descanso climatizadas, 2x1 en bebidas con alcohol, 3x2 en bebidas sin alcohol, sorteos y shows musicales exclusivos, descuentos de 10% en merch del festival y en la zona gastronómica, 2x1 en juegos, photo opportunity y sanitarios exclusivos.

El festival es organizado por la webzine Rockenpy.com y fue declarado de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura y de interés turístico por la Senatur.

El mismo cuenta con apoyo de la SNC a través de los Fondos de Cultura para proyectos ciudadanos y del Instituto Forestal Nacional (Infona) junto con la Unión Europea, a través de su iniciativa Global Gateway.