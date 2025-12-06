“Vamos x Blas”, festival solidario busca ayudar a vocalista de Kita Pena y RBS

Blas Rodrigo, integrante de las reconocidas agrupaciones nacionales Kita Pena y Ripe Banana Skins, debe someterse a un estudio y un procedimiento cardiológico a raíz de una arritmia con fibrilación ventricular, que le fue diagnosticada recientemente.

Ya que estos procedimientos tienen un alto costo y no se realizan en nuestro país, familiares y amigos emprendieron la campaña “Vamos x Blas”. Este domingo desde las 15:30, en el Puerto de Asunción será el festival solidario, que contará con un variado desfile de artistas.

Ambas agrupaciones serán parte de este evento, así como Antenna, Acho Laterza, Kuazar, Flou, Eyesight, Villagrán, Grupo Sembrador, El Culto Casero, Partes Iguales y Ricardo Flecha, regalando su música en vivo para esta jornada única. Como invitado especial estará el DJ Pupon.

Las entradas están a la venta a través de Ticketea y cuestan G. 70.000, incluyendo el acceso al evento y comidas saladas. Los postres y bebidas se abonan aparte.

El acceso será por el portón de la Avda. Stella Maris y Tte. Díaz de Pefaur (Frente al Parque de la Solidaridad) y habrá estacionamiento a G. 15.000.

Entre las opciones gastronómicas habrá: anticucho de pernil de cordero, sándwiches de verdura, lomitos, vitel toné de carne fría de cerdo, guiso carretero, pizzas, choripanes caseros XL, paella de choris y cerdo, bao de cerdo adobado, bao de hongos shiitake, ñoquis de mandioca, desmechado, empanadas y costilla grill a la barbacoa.