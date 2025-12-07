Bateristas rendirán tributo a Ozzy Osbourne con el primer Osunu Drum Off

Los bateristas Hernán Comas (Patriarca), César Nicolicchia (Wisdom), Édgar Chamorro (The Kilks / Full Sin) y Ratty González (Kuazar) serán parte del primer Osunu Drum Off.

La actividad es organizada por el Osunu Drum Festival, el festival de bateristas dirigido por Robert Bernal y que, en esta ocasión, busca rendir un homenaje al recordado artista británico Ozzy Osbourne y a su banda Black Sabbath, considerada entre las pioneras del heavy metal.

Parte de la inspiración para este encuentro, que se realizará hoy a las 21:00 en Vöudevil Venue (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos), surge del concierto de despedida a Ozzy Osbourne que se realizó el pasado 5 de julio en Birmingham, Inglaterra.

En una parte del show, que reunió a importantes figuras de la música, se llevó a cabo un Drum off o desafío de baterías, del que formaron parte los músicos Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Travis Barker (Blink 182) y Danny Carey (Tool).

Emulando aquel encuentro, estos cuatro bateristas locales se unirán en escena para rendir tributo, celebrar la influencia y el legado musical de Osbourne, quien falleció el 22 de julio pasado; y de Black Sabbath.

Las entradas cuestan G. 85.000 y 2 por G. 120.000. Las mismas se pueden adquirir al (0976) 579-539.