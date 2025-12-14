Kudai liberó las emociones en una noche cargada de nostalgia

Kudai es una agrupación chilena que se hizo muy popular a mediados de la década del 2000. Con un marcado sonido pop rock y notables arreglos vocales, además de una estética emo, la banda ingresó a las programaciones de las radios, a canales como MTV y sobre todo al corazón de miles de adolescentes latinoamericanos.

Dos décadas después, estos hoy treintañeros son los que estuvieron presentes anoche en el court central del Yacht y Golf Club Paraguayo para disfrutar del primer concierto de Kudai en Paraguay. La agrupación llegó con Pablo Holman, Gabriela Villalba, Bárbara Sepúlveda y Tomás Manzi, mientras que Nicole Catalino no pudo estar por motivos familiares.

La banda apareció en escena a las 22:20 con “Morir de amor”, que el público coreó intensamente, así como gran parte de las canciones que Kudai presentó en casi 90 minutos de show.

“¡Al fin! Gracias por la paciencia y por el cariño en la noche de hoy", exclamó Barbie, en la primera de las varias interacciones que tuvo con la gente.

De enérgicas canciones rockeras, la banda pasó a románticas baladas como “Tú” y luego dio paso a “Calendario” y “Lejos de aquí”.

“Qué lindo cantan. Nos impresiona porque no habíamos venido nunca”, expresaron en otro momento. El setlist también incluyó a “Abrázame”, que terminó con un potente duelo de voces entre Gabriela y Bárbara.

“Ya hemos tomado tereré, nos recomendaron muy buenas cosas”, comentó Gaby, antes de comenzar a interpretar “Nada es igual”.

La agrupación aprovechó este concierto para presentar “Harakiri”, su canción más reciente y anunció que esta era la segunda vez que la interpretaban en vivo, en medio de los aplausos y la emoción del público.

Con Tomás ofreciendo un apoyo en la percusión, la agrupación presentó “Lejos de la ciudad”, para luego presentar uno de sus principales éxitos: “Ya nada queda”.

“Quiero mis quince” fue otro de los éxitos que Kudai presentó, así como “Sin despertar”, que comenzó con una versión solamente con guitarra acústica y las chicas luciendo la camiseta albirroja.

En el tramo final, la energía fue bien arriba con canciones como “Llévame”, “Karma”, que fue lanzada este año; y “Escapar”.

“Déjame gritar” marcó el cierre de este show, cargado de complicidad y emociones. Cabe destacar además el trabajo que realizan en escena los músicos Diego Ramírez (guitarra y teclados), Diego Ellwanger (batería) y Cristian Verdugo (guitarras).

La apertura del show estuvo a cargo de la agrupación nacional Vartan, que trajo una buena dosis de punk rock al escenario del Yacht.

También estuvo el artista ecuatoriano Lord Sebastian, con sus canciones que tienen un sonido más pop, en inglés.

La nota negativa del show fueron algunos problemas con el sonido, principalmente con los teloneros, y la baja calidad de las pantallas LED.