Melodías de Navidad con la OCMA

El grupo será dirigido en esta ocasión por el titular, el maestro Miguel Ángel Echeverría. Asimismo, se presentarán como solistas invitados Lilian Rodríguez (soprano), Carlos Vittone (tenor) y Federico Ferreira (tenor).

La velada contemplará obras del repertorio universal, villancicos y conocidas canciones navideñas como: la Serenata para cuerdas, de Edward Edgar, o la Meditación para violín y Orquesta, de Jules Massenet.

Asimismo, sonarán en un apartado especial de músicas navideñas, piezas como “Ave María”, “Blanca Navidad”, “El tamborilero”, “La primera Navidad”, “Noche de Paz”, “Gloria cantad”, “Santa la noche”, “Adeste Fideles”, “Dos trocitos de madera” y “Navidad del Paraguay”.

El evento, que invita a toda la ciudadanía a sumergirse en el espíritu navideño a través de la música, es organizado en forma conjunta por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, la Sociedad Filarmónica de Asunción y es presentado por la Fundación Itaú y Petrobras.