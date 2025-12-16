Nath Aponte prepara un show solidario en el Teatro del Hotel Guaraní

Con este espectáculo, la cantante que llegó a la semifinal del concurso televisivo La Voz Argentina busca “agradecer el amor y el apoyo recibido a lo largo de este camino artístico”, según señaló a través de un comunicado.

Lea más: Villancico de Mariah Carey rompe nuevo récord al mantenerse 20 semanas en el nº 1

El show comenzará a las 20:00 y contará con la participación de Luigi Manzoni, Majo Maciel, Héctor Silva, junto a otros artistas invitados.

Nath Aponte sostuvo que su intención es dar cierre a “un año intenso de emociones, aprendizajes y sueños cumplidos”.

“Quiero despedirlo de la mejor manera, ayudando a quienes más lo necesitan y compartiendo desde el corazón y transformando la música en un abrazo”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El acceso para este concierto consistirá en la donación de un juguete o alimento no perecedero. Las entradas se podrán retirar en la tarde de hoy hasta las 20:00 del local de Comedia Musical (Andrade 2883 c/ Bernardino Caballero).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se podrán conseguir el jueves, desde 3 horas antes del espectáculo, en el Teatro Guaraní (Oliva e Independencia Nacional) hasta completar la capacidad de la sala. Se podrán retirar hasta 3 entradas por persona.

La recepción y la coordinación de las donaciones estará a cargo de la Prof. Verónica Lesme, con la colaboración del Grupo Scout N° 4- Fortín Pitiantuta.

Las mismas serán destinadas a la Congregación de las Hermanas Vicentinas en Paraguay que asiste al Leprocomio Santa Isabel, el Hogar de Niñas Santa Luisa de Marillac, la Guardería Pequeñitos de Jesús y el Albergue San Vicente de Paul (Hospital de Clínicas).