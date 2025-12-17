Roupa Nova y The Sacados encabezarán una nueva edición del Flashback Fest

Luego de una exitosa edición veraniega con Vilma Palma e Vampiros y Los Auténticos Decadentes, el Flashback Fest se consolida como el festival para los amantes de los clásicos que marcaron generaciones. El próximo 31 de enero tendrá una nueva edición en el Anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino.

Este espectáculo marcará el regreso a nuestro país de la reconocida agrupación brasileña Roupa Nova, con melodías memorables que se transformaron en verdaderos himnos de la música popular en Latinoamérica.

“Linda demais”, “Volta pra mim”, “Whisky a Go-Go”, “Dona” y otros tantos éxitos han caracterizado a esta agrupación que cuenta con más de 40 años de trayectoria sobre los escenarios.

El festival también contará con la presencia de The Sacados, la agrupación argentina de pop y dance que marcó el “Ritmo de la noche” durante la década de los ‘90. Otros grandes éxitos también serán parte de este show que promete un viaje directo a los recuerdos de una década marcada por el color, la música y la celebración.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketea. Los sectores y precios en la fase de Preventa 1 son:

Generales: G. 140.000

Césped: G. 220.000

Lounge: G. 400.000

Para información y reservas de mesas está habilitado el (0981) 642-0000. El festival será apto para todo público y los menores de 10 años no abonan entrada, acompañados de su adulto responsable con entrada.