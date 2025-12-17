Guerrillasoul lleva su fusión de hip hop y jazz a Arsenal Cué antes de representar a Paraguay en Brasil

Guerrillasoul se presentará este miércoles 17 de diciembre, a las 23:00, en Arsenal Cué, en un show que funcionará como antesala de su participación en el Festival de Jazz de Curitiba, uno de los encuentros musicales más relevantes de la región. La entrada tendrá un costo de 20.000.

Lea más: Hugo Gamarra dialogará sobre el recorrido internacional de “Kuarahy Ára”

La propuesta del grupo explora una potente fusión entre el hip hop, el jazz y otros ritmos urbanos, con un fuerte énfasis en la improvisación y la sonoridad en vivo. Para esta ocasión, Guerrillasoul contará con la participación especial de los MCs Tekovete y Kleina Mc, pioneros en la proyección del rap en guaraní y figuras fundamentales de la escena del rap paraguayo, quienes aportarán lírica y energía al espectáculo.

Este concierto representa un paso estratégico para el proyecto, ya que muchas de las rimas y beats que se interpretarán fueron producidos especialmente para su presentación en el Festival de Jazz de Curitiba, que se llevará a cabo el 21 de diciembre, donde Guerrillasoul representará a Paraguay y buscará ampliar redes, colaboraciones y audiencias en Brasil y en la región.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La movilidad internacional del grupo cuenta con el respaldo de la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, que promueve la circulación de expresiones culturales y el intercambio artístico entre Paraguay y Brasil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Este show en Arsenal Cué es una oportunidad para afinar la propuesta en directo, acercarnos aún más al público y celebrar la presencia internacional del proyecto en un evento tan importante como el Festival de Jazz de Curitiba, donde compartiremos escenario con otros proyectos de gran impacto dentro de la música urbana”, señaló Gsoul, productor y baterista de Guerrillasoul.

Guerrillasoul es un experimento sonoro que toma como eje el paralelismo entre la música afroamericana y el diálogo constante entre el jazz y los ritmos urbanos como el rap. Impulsado por Gsoul, el proyecto combina reminiscencias del hard bop con las estructuras, patrones rítmicos y la lírica propia del hip hop, dando como resultado un sonido explosivo y contemporáneo.

Además de Kleina Mc y Tekovete en las voces, completan la formación Jair Galeano en bajo, Rolfi Gómez en teclados y Bruno Muñoz en saxo alto y EWI.