Cantata navideña llega al Teatro Municipal de la mano de IYF Paraguay

Tras recorrer escenarios de distintas localidades del país como Encarnación, Ciudad del Este, Concepción, Filadelfia, Villa Elisa, Ñemby y otras, esta cantata navideña dramatizada por los voluntarios de IYF Paraguay llegará esta noche a este destacado escenario asunceno.

“La obra principal representa de forma conmovedora el nacimiento de Jesucristo, combinando actuación, música y una historia que toca el corazón”, señaló la organización.

Esta cantata ha sido además presentada por la Fraternidad Internacional de Jóvenes (IYF) en diversos escenarios del mundo, buscando compartir el espíritu de la Navidad a través del arte.

Esta obra está dividida en tres actos e incluye clásicos reinventados, a través de los artistas de este coro y orquesta creados en Corea del Sur.

El primer acto es la ópera “Fall on your Knees! O Hear The Angel Voices! O Holy Night!”. En el segundo acto se presentará el musical “Christmas Gift”, mientras que en el tercer acto se podrá escuchar el Oratorio de G. F. Handel.

IYF es una organización que busca apoyar e incentivar a los jóvenes, transmitiendo valores que son esenciales para su desarrollo.