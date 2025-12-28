“Ko’ág̃a” invita a vivir el presente

En 2014, el grupo asomaba con una propuesta que rápidamente conquistó el cariño de la gente que tomó con entusiasmo su propuesta fresca de fusión entre tradición musical paraguaya y una estética y sensibilidad propias.

“La verdad es que todo se fue dando naturalmente. Al comienzo había muchas ganas de aprender, de explorar y de encontrar nuestro lugar dentro del folklore paraguayo. Con el tiempo fuimos ganando seguridad, identidad y claridad sobre lo que queremos decir”, confiesa Dani Meza, vocalista de Tierra Adentro.

“Hoy sentimos que somos una banda más madura, que entiende sus tiempos y sus procesos. Sin perder la esencia, crecimos tanto en lo musical como en lo humano. Por eso también tocamos en otros lugares donde están nuestros compatriotas, que tanto extrañan nuestra cultura”, destaca.

Fue así que Tierra Adentro fue posicionándose en los escenarios nacionales e internacionales como embajadores auténticos de la música paraguaya llegando al Latin Grammy, en dos oportunidades.

La primera vez con su disco Aguije y la segunda con Ayvu, compitiendo en ambas ocasiones en la categoría de Mejor Álbum Folclórico.

Un espíritu arraigado en la identidad cultural

A lo largo de su evolución, Tierra Adentro caló hondo en los corazones de las personas significando una nueva forma de entender el folklore.

El grupo toca una música que no solo mira hacia atrás, hacia las tradiciones, sino que conversa con el presente desde la raíz misma de la identidad paraguaya.

En este sentido, Dani enfatiza el papel de la cultura en la creación musical del grupo. “Podemos decir que nuestras tradiciones paraguayas y nuestra identidad cultural siempre fueron el punto de partida de todo lo que hacemos”, comenta.

“Venimos de una cultura muy rica, en la que la música está ligada a lo cotidiano, a la familia, al idioma, a la tierra. Eso siempre aparece de forma natural en nuestras canciones, no como algo forzado sino en lo que somos”, agrega.

Esa conexión profunda se traduce en la manera de abordar cada producción. Para Dani, mantener el vínculo con la tradición implica un diálogo constante con las raíces, pero sin quedar anclados en lo exclusivamente tradicional.

“Con cada trabajo que hacemos, y con este que estamos presentando en especial, intentamos mirar nuestras raíces desde el presente, dialogar con ellas sin quedarnos únicamente en lo tradicional. Mantener ese vínculo significa respetar la esencia del folklore paraguayo, pero también animarnos a reinterpretarlo, a decirlo con un lenguaje propio, actual y honesto”, afirma.

Dani explica que Tierra Adentro busca transmitir mensajes que conecten con lo humano, con lo cotidiano, con lo que somos como personas y como sociedad.

“Hablamos del amor, de la identidad, de la celebración, pero también de lo que somos y de nuestra idiosincrasia. Creemos que la música tiene un rol muy importante de unidad y de identidad. Cuando una canción logra tocar a alguien, que lo invita a pensar o se sientre reflejado, creemos que ya estamos cumpliendo nuestra meta”, sostiene.

“Ko’ág̃a”: detenerse en el presente

Este recorrido cultural y musical encuentra en el nuevo EP Ko’ág̃a (2025) un punto de equilibrio entre la herencia y la contemporaneidad.

Integrado por cinco canciones inéditas, el proyecto representa una conexión profunda con el presente, reafirmando la identidad artística del grupo, su forma honesta de hacer música y su vínculo sincero con el público.

El concepto visual del álbum, con la hamaca como símbolo, refleja esta intención de pausa consciente: disfrutar el presente y experimentar la vida con sencillez y disfrute.

“Es un disco que invita a vivir el ahora, a valorar lo simple, lo compartido, lo verdadero. Musicalmente reafirma nuestra identidad, con canciones honestas y directas. Es un trabajo que refleja quiénes somos hoy como banda, tanto en lo sonoro como en lo conceptual, y que busca generar una conexión real con la gente”, opina.

Construyendo futuro sin renunciar al origen

A través de los años, Tierra Adentro demostró que su camino no es de repetición sino de exploración constante.

Para Dani, uno de los retos artísticos consiste en mantener esa fidelidad a sí mismos sin caer en lo previsible.

“Queremos seguir creciendo, explorando nuevas formas de llevar el folklore paraguayo a otros espacios y a nuevas audiencias”, revela.

“Nuestros seguidores pueden esperar una banda de compatriotas que transmiten lo que son, pero que están en constante búsqueda, con ganas de seguir compartiendo música que nazca desde la verdad, desde el encuentro y desde el presente”, asegura.

El lanzamiento de Ko’ág̃a está acompañado de un videoclip oficial para el tema La gente pide fiesta y de visualizers para las demás canciones, todos hechos en San Bernardino.

En el terreno visual, las hamacas artesanales, creadas por manos artesanas de Carapeguá, y el videoclip dirigido por Guillermo González muestran a los integrantes del grupo junto a familiares y amigos, celebrando la música y la vida desde la naturalidad y la cercanía, reforzando el mensaje central del álbum: vivir, disfrutar y celebrar el ahora.

Tierra Adentro tiene a Dani Meza, Luis Duarte, Rodrigo Pereira, Ariel Escurra y Beto Barrios haciendo vibrar a la gente en cada presentación, con canciones que honran el folklore al tiempo que reinterpretan su esencia con un lenguaje actual.

Un sello vigoroso y sincero que palpita en los corazones con cada música.

Datos del disco

La portada de Ko’ág̃a, diseñada por MuchoFlow, acompaña este espíritu introspectivo del EP.

La autoría de las canciones corresponde íntegramente a la banda, con producción musical compartida entre Tierra Adentro y Carlos Escalona, mientras que la mezcla y masterización estuvieron a cargo de Boris Milan.

La producción general fue conducida por Francisco Silva, con IDS Music en la producción ejecutiva.

