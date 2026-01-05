AMP suspende cuestionado concurso exprés para elegir al director general de la OSN

La Asociación de Músicos del Paraguay (AMP) publicó el pasado sábado 3 de enero, a través de sus redes sociales y en su página web, el inicio de una convocatoria para conformar una terna para el cargo de Director General de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN).

El sorpresivo llamado estableció como plazo límite hasta este martes 6 a las 14:00 para presentar las candidaturas, en forma online y a través de un enlace a un formulario que, esta mañana, no estaba funcionando.

La noticia encendió las alarmas y el plantel de músicos de la OSN emitió un comunicado brindando su respaldo a la gestión de la actual directora general de la OSN, María Victoria Sosa, quien está en el cargo desde enero de 2023.

“La OSN ha construido su prestigio y reputación artística y organizacional gracias al esfuerzo colectivo de generaciones de músicos, directores, técnicos y administrativos que han honrado al país con profesionalismo y compromiso, incluso en contextos adversos”, señala el comunicado.

En el mismo, los músicos expresaron su rechazo a “estas iniciativas irresponsables que afectan a, toda la ciudadanía y de manera directa, a nosotros, servidores públicos- trabajadores del arte, irrumpiendo una vez más con nuestra autonomía artística y funcional”.

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), por su parte, emitió un comunicado desacreditando la validez del llamado iniciado por la AMP. “Se solicita a la ciudadanía abstenerse de dar crédito a publicaciones, mensajes o anuncios no emitidos por los medios institucionales oficiales del Estado”, remarcó.

A raíz de esto, la AMP se pronunció en la tarde de hoy a través de un comunicado en el que detalló que el llamado tuvo su origen en una solicitud realizada por la Secretaría Nacional de Cultura el pasado 9 de diciembre, atendiendo a las responsabilidades conferidas por la Ley N° 3482/2008 “Que crea la Orquesta Sinfónica Nacional”.

Dicha legislación establece que la AMP y el actual Instituto Superior Nacional de Música (Isnamu) deben presentar una terna de candidatos a la SNC.

“Sin embargo, hemos tomado conocimiento de que el Isnamu presentó una terna de manera unilateral el 23 de diciembre de 2025 mediante nota ISNM N° 187/2025, sin haber iniciado conversación alguna ni articulación previa con la AMP", señala el texto de la asociación.

La comisión directiva, encabezada por el maestro Óscar Fadlala Safuán, detalló que ante esta situación “la AMP se vio en la necesidad de iniciar su propia convocatoria de manera independiente y pública, en cumplimiento de su responsabilidad legal y guiada por el espíritu democrático que debe regir toda designación en instituciones culturales del Estado que buscamos defender”.

En dicho texto señalaron que, en una sesión extraordinaria, resolvieron postergar la citada convocatoria “para redirigir el rumbo del proceso y ajustarlo estrictamente al marco normativo vigente”.

En este sentido, la AMP “propone formalmente la realización de una convocatoria pública conjunta y unificada para la conformación de una terna única”, y también la conformación de un jurado técnico especializado consensuado entre la AMP y el Isnamu.

Para dicho jurado propusieron al maestro Luis Szarán, entre los miembros designados por la AMP, a los miembros propuestos por el Isnamu y representantes de los músicos de la OSN, a través de su sindicato.

“Asimismo, se propone el establecimiento de un cronograma institucional coordinado que permita el desarrollo ordenado, predecible y transparente de todas las etapas del proceso selectivo, con plazos razonables que garanticen una participación efectiva de todos los interesados”, agrega el comunicado.

La AMP invitó además “al Isnamu y a todos los sectores vinculados a la música sinfónica nacional a trabajar coordinadamente, como la ley exige, en la construcción de un proceso de selección que unifique criterios y esfuerzos en beneficio de la excelencia musical y del patrimonio cultural de la República del Paraguay”.

Directora de la OSN se enteró del concurso por redes

María Victoria Sosa, directora general de la OSN, comentó a ABC que se enteró del llamado a concurso a través de las redes sociales y que, primeramente, pensó que se trataba de una broma.

Comentó que ayer domingo se comunicó con el presidente de la AMP, quien le manifestó lo del pedido de la Secretaría Nacional de Cultura y la terna del Isnamu. También conversó con la SNC y el gabinete civil de la Presidencia de la República, desde donde le aconsejaron realizar un comunicado institucional.

Sosa señaló que en el caso de iniciarse un proceso para elegir a nuevas autoridades en la OSN, serán las mismas cuentas institucionales de la orquesta las que harán el anuncio del concurso, los requisitos, los criterios, los perfiles y los plazos.

“Tenemos que resguardar la institucionalidad, el prestigio y la seriedad”, remarcó.

Sosa también reconoció que existe una necesidad de realizar actualizaciones en cuanto a la normativa que rige el funcionamiento de la OSN, institución que para este 2026 cuenta con un presupuesto de G. 9.963.744.549.