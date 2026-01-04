El fin de una era con MTV.

El 31 de diciembre de 2025 probablemente haya sido una fecha histórica y melancólica para algunos, y para la industria del entretenimiento. A partir del primer minuto de 2026, las señales dedicadas exclusivamente a la rotación de videos musicales dejaron de emitir, poniendo fin a más de cuatro décadas de hegemonía del formato en la pantalla chica.

La decisión afecta directamente a los canales temáticos que mantenían vivo el espíritu original de la marca. Señales icónicas como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live desaparecieron de todas las grillas de programación disponibles a lo largo de Latinoamérica, Europa y otras regiones.

La realidad de la medida es como parte de una “crisis” e intenciones de recorte de gastos dentro de Paramount Global, la compañía matriz de la icónica cadena mundial, que también busca recortar gastos y ahorrar todo el dinero posible.

De igual manera, el factor determinante realmente va mucho más allá del aspecto económico, ya que es principalmente un cambio que parece ya irreversible en los hábitos de consumo.

Lo que ofrecía MTV –poder ver videoclips musicales y conocer a artistas a lo largo de los noventa y dos mil– ahora uno lo tiene en un “catálogo” a demanda gracias a internet y plataformas como YouTube, Spotify o incluso TikTok.

¿Adiós a MTV?

Pese a que un montón de informaciones y titulares mencionan que la medida será como un “adiós” definitivo a MTV, es importante aclarar que la marca en sí no dejará de existir. El canal principal continuará al aire, pero su programación estará prácticamente vacía de música para enfocarse netamente en reality shows u otro tipo de series.

Hace tiempo que MTV recibía críticas por dejar de pasar lo que justamente lo hizo ser un ícono, la música. Sin embargo, las nuevas generaciones ya crecerán sin conocer el fenómeno de ver por primera ver a un artista, en vivo o un videoclip suyo, mediante una de las señales, como podía haber pasado con los icónicos Michael Jackson, Madonna, David Bowie o los inolvidables MTV Unplugged, una de cuyas presentaciones, la de Nirvana, se encuentra hasta hoy entre las más populares.

Si hay un canal que convirtió las canciones en tendencias cuando aún internet no estaba en las palmas de nuestras manos, claramente fue MTV, ya que pudo lograr “moldear” la música y la cultura juvenil durante más de 40 años.

Ahora, con esta noticia, pasará netamente al recuerdo el primer video emitido en MTV, que fue un ejemplo de su propio concepto, el cual venía para “romper” los moldes: Video Killed the Radio Star, de los Buggles, pero antes se vio un fragmento del Apolo 11 y la frase “ladies and gentlemen, rock and roll”.

Fue exactamente el 1 de agosto de 1981, y en esa ocasión se reprodujeron unos 100 videos únicos que, sin duda alguna, definieron los gustos musicales de muchos niños y jóvenes de la época.