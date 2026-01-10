Reprograman festival “El Barullo” en el Puerto de Asunción

Debido al tiempo inestable que se registra hoy en Asunción, el festival El Barullo fue reprogramado para este domingo 11 a partir de las 15:00. Será en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, con acceso libre y gratuito.

La organización anunció, a través de las redes sociales que, a raíz del cambio de fecha, no podrán estar presentes las agrupaciones Válvula y Piter Punk. No obstante, se sumaron a la programación Enemigos de la Klase y Deathox.

El festival tendrá además en escena a las agrupaciones Ovejas Negras, Aliados, Country Roads y Buscando el sur, con distintas propuestas musicales que van desde el rock clásico al reggae y el ska, pasando por el punk y el pop.

“El Barullo” se extenderá hasta las 23:00 y albergará además a una feria de emprendedores y una zona gastronómica donde se podrá disfrutar de una variedad de comidas y tragos con el paisaje del río Paraguay.

Roque Silvero, productor del evento, afirmó que la intención de este festival es “que la música nacional crezca en cuanto a cantidad de oyentes y fans”, por lo que este festival apunta a ser una vidriera para los artistas.

También señaló que la intención es ir sumando a exponentes de distintos géneros musicales.