10 de enero de 2026 - 16:41

Reprograman festival “El Barullo” en el Puerto de Asunción

La agrupación de reggae Aliados estará presente en el festival El Barullo, en el Centro Cultural del Puerto.
La primera edición del festival “El Barullo”, prevista para hoy en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, fue reprogramada para mañana debido a las condiciones del tiempo. La grilla de artistas presentará algunos cambios, según adelantaron los organizadores.

Por ABC Color

Debido al tiempo inestable que se registra hoy en Asunción, el festival El Barullo fue reprogramado para este domingo 11 a partir de las 15:00. Será en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, con acceso libre y gratuito.

La organización anunció, a través de las redes sociales que, a raíz del cambio de fecha, no podrán estar presentes las agrupaciones Válvula y Piter Punk. No obstante, se sumaron a la programación Enemigos de la Klase y Deathox.

El festival tendrá además en escena a las agrupaciones Ovejas Negras, Aliados, Country Roads y Buscando el sur, con distintas propuestas musicales que van desde el rock clásico al reggae y el ska, pasando por el punk y el pop.

El grupo Country Roads estará presente en el Puerto ofreciendo covers de country rock y rock clásico.
“El Barullo” se extenderá hasta las 23:00 y albergará además a una feria de emprendedores y una zona gastronómica donde se podrá disfrutar de una variedad de comidas y tragos con el paisaje del río Paraguay.

Roque Silvero, productor del evento, afirmó que la intención de este festival es “que la música nacional crezca en cuanto a cantidad de oyentes y fans”, por lo que este festival apunta a ser una vidriera para los artistas.

También señaló que la intención es ir sumando a exponentes de distintos géneros musicales.