Convocatoria abierta para el 18º Festival Internacional de Cuerdas en Hohenau

La programación contempla clases magistrales, talleres especializados, charlas, actividades de luthería y tres veladas de conciertos nocturnos. Como invitado internacional destacado, el festival recibirá por primera vez en Paraguay al guitarrista francés Gabriel Bianco, reconocido por su trayectoria y por haber sido premiado en prestigiosos certámenes internacionales. El músico ofrecerá tanto un recital como clases magistrales abiertas a los participantes.

Lea más: Mily Brítez, de Coronel Bogado, ganó el Poncho Para’í de Oro en Piribebuy

De forma paralela se llevará a cabo el 16º Campus de Guitarras, cuyo equipo docente estará conformado por Andrea Zurita y Eduardo Larrosa (Argentina), Gabriel Navia (Brasil) y los guitarristas paraguayos Sebastián Pompilio, Rodrigo Benítez, Favio Rodríguez y José Carlos Cabrera. La dirección general del festival estará a cargo de Vito Krüger.

El apartado de construcción de instrumentos estará representado por el luthier argentino Esteban González, quien brindará talleres y charlas orientadas a la luthería. Todas las actividades tendrán lugar en el Parque Manantial, sede también de los conciertos nocturnos. La inscripción incluye alojamiento compartido en el Hotel Manantial, alimentación completa y acceso a la totalidad de las propuestas del festival.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde su creación, el Festival Internacional de Cuerdas se propuso impulsar y descentralizar la actividad guitarrística más allá de Asunción. A lo largo de sus casi veinte años de historia, ha contado con la participación de referentes de la guitarra latinoamericana como Juan Falú, Carlos Moscardini, Marcelo Dellamea, Eduardo Isaac, Quique Sinesi, el Negro Aguirre y el trío Dos Más Uno. En ediciones recientes, el público pudo disfrutar de artistas como Berta Rojas y el brasileño Yamandú Costa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las personas interesadas en participar pueden solicitar más información escribiendo a festivaldecuerdas@gmail.com.