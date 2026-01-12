Mily Brítez, de Coronel Bogado, ganó el Poncho Para’í de Oro en Piribebuy

En la competencia oficial, Mily Brítez, artista oriunda de Coronel Bogado, se consagró ganadora del Poncho Para’í de Oro 2026 tras una presentación que logró una fuerte conexión con el público. Su show hizo bailar a los presentes, quienes definieron el resultado a través del tradicional “aplausómetro”.

En la edición anterior, el grupo Alma Guaraní de Piribebuy fue el ganador del Festival.

El evento fue organizado por la Municipalidad de Piribebuy y reunió a destacados artistas nacionales, además de un público entusiasta que acompañó cada presentación reafirmando el valor del evento como espacio de promoción de la identidad cultural paraguaya.

La competencia contó con la participación de cuatro grupos.

La agrupación caacupeña Las Paraguayas abrió la noche con un show lleno de energía. En un momento especial, invitaron a las familias a subir al escenario para bailar el tradicional “solito”, generando un clima de alegría y participación colectiva.

Posteriormente, Pasión Musical de Eusebio Ayala llegó con una impactante puesta en escena y un repertorio de músicas bailables que cautivó al público, mientras que La Selección de Loma Grande también brindó una destacada presentación, con canciones que encantaron a las familias presentes.

El público eligió a la ganadora

El cierre estuvo a cargo de Mily Brítez y su grupo, quienes ofrecieron una actuación emotiva y sólida. El acompañamiento del público fue decisivo y, tras la medición del “aplausómetro”, la artista de Coronel Bogado fue elegida como la ganadora del Poncho Para’í de Oro 2026.

“Este reconocimiento abraza mi historia, mis raíces como paraguaya y el profundo amor por nuestra cultura. Lo nuestro sigue vivo y cruza fronteras”, resaltó Brítez.

El Festival Nacional del Poncho Para’í celebra la cultura paraguaya, sus raíces y la identidad nacional, con énfasis en la música, la danza y la artesanía.

Surgió como una iniciativa local para promover el “poncho para’í”, un tejido tradicional hecho a mano que representa la historia y la identidad de varias comunidades del país. Con el tiempo, se consolidó como un espacio que da visibilidad a artistas, artesanos y grupos culturales de todo Paraguay.

