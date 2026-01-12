Música
Mily Brítez, de Coronel Bogado, ganó el Poncho Para’í de Oro en Piribebuy

Mily Brítez se alzó con el Poncho Para’í de Oro en el Festival Nacional de Piribebuy.

Con gran concurrencia, el sábado último se desarrolló la XXIV edición del Festival Nacional del Poncho Para’í de 60 Listas en el Club 12 de Agosto de Piribebuy, donde la artista Mily Brítez se alzó con el Poncho de Oro. El evento se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes del país.

Por Faustina Agüero

En la competencia oficial, Mily Brítez, artista oriunda de Coronel Bogado, se consagró ganadora del Poncho Para’í de Oro 2026 tras una presentación que logró una fuerte conexión con el público. Su show hizo bailar a los presentes, quienes definieron el resultado a través del tradicional “aplausómetro”.

En la edición anterior, el grupo Alma Guaraní de Piribebuy fue el ganador del Festival.

El evento fue organizado por la Municipalidad de Piribebuy y reunió a destacados artistas nacionales, además de un público entusiasta que acompañó cada presentación reafirmando el valor del evento como espacio de promoción de la identidad cultural paraguaya.

La competencia contó con la participación de cuatro grupos.

La agrupación caacupeña Las Paraguayas abrió la noche con un show lleno de energía. En un momento especial, invitaron a las familias a subir al escenario para bailar el tradicional “solito”, generando un clima de alegría y participación colectiva.

Las Paraguayas alegraron la noche con su talento y carisma.

Posteriormente, Pasión Musical de Eusebio Ayala llegó con una impactante puesta en escena y un repertorio de músicas bailables que cautivó al público, mientras que La Selección de Loma Grande también brindó una destacada presentación, con canciones que encantaron a las familias presentes.

Pasión Musical trajo un variado repertorio que hizo vibrar al público.
La selección emocionó a las familias con canciones bailables.

El público eligió a la ganadora

El cierre estuvo a cargo de Mily Brítez y su grupo, quienes ofrecieron una actuación emotiva y sólida. El acompañamiento del público fue decisivo y, tras la medición del “aplausómetro”, la artista de Coronel Bogado fue elegida como la ganadora del Poncho Para’í de Oro 2026.

“Este reconocimiento abraza mi historia, mis raíces como paraguaya y el profundo amor por nuestra cultura. Lo nuestro sigue vivo y cruza fronteras”, resaltó Brítez.

Mily Brítez cautivó al público con un repertorio de alegres canciones.
El festival reunió a más de 3.000 personas, consolidándose como uno de los eventos culturales más concurridos de la región
Las familias disfrutaron y bailaron durante toda la noche, compartiendo risas, música y momentos de alegría en un ambiente lleno de fiesta y tradición.
Las familias disfrutaron y bailaron durante toda la noche.

El Festival Nacional del Poncho Para’í celebra la cultura paraguaya, sus raíces y la identidad nacional, con énfasis en la música, la danza y la artesanía.

Surgió como una iniciativa local para promover el “poncho para’í”, un tejido tradicional hecho a mano que representa la historia y la identidad de varias comunidades del país. Con el tiempo, se consolidó como un espacio que da visibilidad a artistas, artesanos y grupos culturales de todo Paraguay.

