Quemil Yambay fue despedido con mucha música y al compás de “Mokõi guyra’i”

La música fue una gran protagonista en la despedida a Quemil Yambay. Esa misma que fue su gran compañera por más de cinco décadas y que lo llevó a recorrer escenarios de todo el país y también del exterior.

Lea más: Emotivo adiós a Quemil Yambay, el tesoro de la música paraguaya

Familiares, amigos, colegas y también varios seguidores llegaron hasta el domicilio del artista para despedirlo, bajo ese gran tinglado al que denominó el Rincón de los Músicos Santa Cecilia.

Allí estuvieron presentes, a lo largo del velatorio, las agrupaciones musicales de las Fuerzas Armadas, la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, el grupo Las Paraguayas y otros artistas que se acercaron para expresarle su gratitud a una de las figuras más emblemáticas de la música popular paraguaya.

En la mañana de hoy, el féretro con los restos de don Quemil Yambay fue velado en el interior de la casa y un rato antes de partir hacia la parroquia Santa Catalina de Siena, la música volvió a hacerse presente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando el cortejo fúnebre llegó hasta el templo. En el atrio, luego del repicar de las campanas y del ulular de la sirena de los bomberos, comenzó a emerger el vuelo musical de “Mokõi guyra’i” en las voces de sus familiares y amigos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sus hijos Chahian y Ulises Yambay, quienes también siguieron sus pasos en la música; encabezaron el transporte del féretro hasta el altar, mientras en los altavoces se relató la biografía del artista que, en el año 2007, fue declarado Tesoro Humano Vivo por la Unesco.

Durante la ceremonia, en la que varias autoridades nacionales brillaron por su ausencia, se destacó a Yambay como una “figura icónica de la música y la cultura paraguaya, que con su arte llevó en alto el nombre de toda una nación”.

“Él representó con la música la belleza de nuestra cultura, la dulzura de nuestro idioma guaraní, la sencillez y también la amabilidad de nuestra gente. Pero, sobre todo, la alegría del paraguayo”, agregaron.

Mencionaron además que “su vida y sus obras, sin dudas, han dejado una contribución invaluable a nuestro acervo cultural”.

Quemil Yambay, que se retiró de los escenarios en 2017 con “El último sapucái”, desarrolló una prolífica carrera musical durante 58 años.

Fue un símbolo del purahéi jahe’o, aportando al repertorio de la música popular paraguaya obras como “Lidia Mariana”, ganadora del Premio Nacional de Música en 2013; “Mokõi guyra’i”, “Gool...Paraguayo”, “Areko cuatro kuña”, entre otras.

Yambay también se destacaba en escena por la picardía y el humor que le imprimía a sus canciones, así como las imitaciones de diferentes animales de la fauna local.

Tras la ceremonia religiosa, el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio Jardín de la Paz de Lambaré, donde se llevó a cabo la cremación, siguiendo con la voluntad del artista.

Duelo en Fernando de la Mora

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Quemil Yambay, la Junta Municipal de Fernando de la Mora declaró ayer duelo distrital por tres días.

Yambay residía y desarrolló gran parte de su actividad en esta ciudad, en la que fue reconocido como ciudadano ilustre.