Emotivo adiós a Quemil Yambay, el tesoro de la música paraguaya

“Lastimosamente el tesoro ha perdido su brillo definitivamente ¡Ahora descansa en paz!”, anunció la familia de Quemil Yambay, en las primeras horas de ayer a través de su cuenta oficial de Facebook.

Desde las 8:30, el Rincón de los Músicos Santa Cecilia (Guarania 1851 c/ Ytororó - Fernando de la Mora) abrió sus puertas a los seguidores y familiares que se acercaron a despedir a uno de los exponentes más importantes de la música popular paraguaya.

Su hija Hilda Yambay detalló a ABC que el velatorio seguirá hoy hasta el mediodía. Posteriormente, el cortejo fúnebre partirá hasta la Parroquia Santa Catalina de Siena (Pitiantuta 581) donde se llevará a cabo una misa de cuerpo presente.

Posteriormente, el cortejo irá al cementerio Jardín de la Paz de Lambaré, donde se llevará a cabo la cremación, siguiendo la voluntad del artista.

Una bandera de Paraguay y otra de su adorado club Guaraní fueron depositadas sobre el féretro del músico nacido el 10 de marzo de 1938 en Tupa’ora, una compañía que anteriormente pertenecía a Caraguatay y hoy es parte del distrito de Santa Helena, en el departamento de Cordillera.

Quemil Yambay comenzó su camino en la música a muy temprana edad, animando fiestas familiares y veladas, para luego deslumbrar con su talento en escenarios de todo el país y el exterior.

Tras formar un dúo con Pablo Barrios en 1960, al año siguiente decidió emprender su propio camino poniéndose al frente de Quemil Yambay y Los Alfonsinos, agrupación con la que se convirtió en símbolo del purahéi jahe’o.

Entre sus obras más emblemáticas se encuentran “Lidia Mariana”, tema con el que obtuvo el Premio Nacional de Música en 2013; “Mokõi Guyra’i”, “Areko cuatro kuña”, “Gool paraguayo”, “Romerito”, entre otras.

Yambay perdió la visión en el año 1984, pero esto no le impidió seguir recorriendo los escenarios y cautivando al público no solamente con sus canciones, en las que combina anécdotas, poesía y picardía; sino también con sus imitaciones de diversos animales de la fauna local.

En el año 2007 fue declarado Tesoro Humano Vivo por la Unesco, además de haber sido distinguido con la Orden Nacional al Mérito en grado de Gran Cruz, en el año 2009.

El artista bromeó en una entrevista acerca de ser “el civil más condecorado” del país.

“Figura central del folclore”

La Secretaría Nacional de Cultura despidió a Quemil Yambay, a través de las redes sociales, destacándolo como “una figura central del folclore nacional y uno de los máximos referentes del Purahéi Jahe’o”.

También destacó que en sus actuaciones “la música, el humor y la naturaleza se unían en una misma propuesta”, ofreciendo una expresión artística singular.

“Gracias, Maestro, por tu amor al Paraguay y por haber difundido a nuestra cultura con tanto orgullo. Don Quemil Yambay fue el hombre que supo interpretar, como nadie, el sentir más profundo del pueblo paraguayo”, expresó el presidente de la República, Santiago Peña, a través de sus redes sociales.

Varios artistas nacionales expresaron su gratitud a don Quemil Yambay, a través de sus redes sociales.

“Nos dio canciones, nos dio también identidad y nos dio la capacidad de que, cada vez que escuchamos una canción de él, identificar que somos de este país con sus costumbres, con sus formas de ver la vida, con su folclore y con su música”, expresó Marcelo Gabriel, en su cuenta de Instagram.

A esto se sumaron Tierra Adentro, Los Alfonso, Los Ojeda, Roscer Díaz, Mily Brítez, Berta Rojas, Ricardo Flecha, entre otros.