Con comparsa invitada y Rumberos, preparan segunda noche del Carnaval Encarnaceno

La edición número 100 del Carnaval Encarnaceno celebrará su segunda noche de competencia alegórica este sábado 24 de enero. El evento se desarrollará desde las 21:00 en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez de Encarnación”. Se trata de una excusa perfecta para hacer turismo interno este fin de semana.

Entre las novedades para la siguiente ronda se encuentra la participación especial de la “Comparsa Retro de Villarrica”, cuyos integrantes danzarán en el sambódromo como invitados. También se espera la actuación, en el trío eléctrico, de la banda nacional Rumberos.

La siguiente jornada del majestuoso espectáculo contará, por primera vez en esta edición, con la presencia del Club Pettirossi, octacampeón de los Carnavales Encarnacenos. Esto se debe a que en cada ronda uno de los clubes queda libre de su pasada por el sambódromo, y en la noche inaugural estuvo ausente. Presentarán por primera vez la alegoría “Argentina, tierra de pasión”.

Este sábado no se presentará el Club 22 de Setiembre, campeón en 2025 del carnaval, con su alegoría “Avada Kedavra: el encanto mortal”. Retorna a la competencia desde el sábado 31 de enero.

El brillo del carnaval

La noche inaugural de esta histórica edición se desarrolló el pasado 17 de enero, ante la presencia de 13.000 espectadores, según las estimaciones de los organizadores de los corsos. Durante esa ronda se presentó el dúo internacional de música funknejo Brenno y Matheus.

El cronograma de la segunda ronda del Carnaval de Encarnación ordena de la siguiente manera las presentaciones:

21:00 – Rey Momo y Kuki | Apertura.

21:20 – Club Sacachispas | 1.ª carroza.

Comparsa Retro Villarrica (comparsa invitada).

21:50 – Club Pettirossi | 1.ª Comparsa.

22:40 – Club Universal | 2.ª Comparsa.

23:30 – Club Radioparque | 2.ª carroza.

00:00 – Club Nacional | 3.ª Comparsa.

00:50 – Trío Eléctrico con Rumberos y sus éxitos.

01:20 – Club San Juan | 4.ª Comparsa.

La estructura del Centro Cívico Municipal está adaptada para recibir alrededor de 17.000 personas. Las entradas están disponibles en boletería y a través de la Red Tuti, desde G. 20.000 en adelante, dependiendo del sector.