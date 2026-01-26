Reprograman el Cumbia Fest Vol. 2 y anuncian una nueva fecha

El Cumbia Fest Vol. 2 se preparaba para ofrecer una fiesta este sábado en el Puerto de Asunción con varios artistas internacionales y nacionales. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la productora RPM anunció la postergación de este evento.

Lea más: Festival del Ykua Bolaños 2026 reunió a unas 14.000 personas en Caazapá

La nueva fecha será el 2 de mayo y, según detalla el comunicado, “esta decisión fue tomada con el objetivo de brindar una mejor experiencia al público, garantizando un show de alto nivel y una producción acorde a lo que nuestros asistentes merecen”.

Detallaron además que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar cambios.

También desde hoy se habilitó un canje por mesas o entradas para lo que será el Carnaval 2026, el próximo 7 de febrero en el Puerto de Asunción, con artistas como Raça Negra y Axé Bahía. Para ello se puede contactar al enlace: https://tr.ee/lWTqlzedZn

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Agradecemos su comprensión y el apoyo de todos ¡Nos vemos el 2 de mayo para vivir la fiesta más grande de la cumbia!“, agregó la producción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta el momento no detallaron si los artistas ya anunciados estarán en la nueva fecha o si se presentará un nuevo cartel de artistas.