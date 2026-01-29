La Onamp abre la temporada 2026 del ciclo El Puerto Suena

La Secretaría Nacional de Cultura invita al público al primer encuentro del año del ciclo El Puerto Suena, una propuesta impulsada por la Orquesta Nacional de Música Popular que busca consolidar al Centro Cultural del Puerto de Asunción como un espacio abierto al arte, la música y el encuentro ciudadano. La velada marcará el inicio de la temporada 2026 de la ONAMP, bajo la dirección general del maestro Luis Álvarez.

En este concierto inaugural, la orquesta interpretará un programa integrado por obras consagradas del repertorio de la música paraguaya, piezas profundamente arraigadas en la memoria colectiva del país y en su acervo cultural. El recorrido musical incluirá composiciones como Juan José, El suspiro, Alma y violín, Gallito cantor, Danza Paraguaya y Punteada okara, que dialogan entre la tradición popular y la riqueza expresiva de la música nacional.

El programa contará además con la participación de solistas de la propia orquesta. El concertista Juan Vera Esquivel ofrecerá una interpretación de Ryguasu kokore y Jagua’i kare, en homenaje a Kamba’i Echeverría, mientras que el trompetista Salvador García presentará Fantasía paraguaya, una selección que reúne Polca María, Mombyry guive y Voy gritando. La presentación se completa con otras piezas emblemáticas como Lo mitame guara, Malvita, Valle’i y Campamento.

El Puerto Suena es una iniciativa que apuesta a la circulación de repertorios tradicionales y contemporáneos, promoviendo el acceso gratuito a conciertos de calidad y fortaleciendo la valoración del patrimonio musical paraguayo. A través de este ciclo, la ONAMP y la Secretaría Nacional de Cultura refuerzan su compromiso con la difusión artística y con la construcción de espacios culturales abiertos y participativos para la ciudadanía.

