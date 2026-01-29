Estrenos en cines: nominadas a los Óscar y lo nuevo de un legendario director

Tres nuevas películas llegan a cines de Paraguay esta semana, entre las que destaca el nuevo filme del icónico cineasta estadounidense Sam Raimi, realizador de El despertar del Diablo y sus dos secuelas, la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire y Arrástrame al infierno.

La película gira en torno a Linda, una oficinista que es maltratada frecuentemente por su jefe, Bradley, hasta que ambos acaban varados en una isla deshabitada, los únicos sobrevivientes de un accidente aéreo. Mientras Linda descubre que tiene aptitudes para sobrevivir y Bradley queda postrado por las lesiones que sufrió en el accidente, la tensión entre ambos crece.

Rachel McAdams (quien trabajó con Raimi en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura) y Dylan O’Brien (Caddo Lake) protagonizan.

¡Ayuda! es la primera película original de Sam Raimi desde Arrástrame al Infierno en 2009. Desde entonces, el director solo estrenó dos películas: Oz el Poderoso, basada en El Mago de Oz; y el filme de Marvel Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cartelera: Horarios de “¡Ayuda!" en cines de Paraguay

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se proyecta desde hoy en cines paraguayos la película animada alemana El gran premio: A toda velocidad, que sigue a una joven ratón que busca convertirse en campeona de una competencia internacional de carreras en Europa.

Cartelera: Horarios de “El gran premio: A toda velocidad” en cines de Paraguay

Dos candidatas a los Óscar

Luego del estreno la semana pasada de Marty Supremo, otras dos películas nominadas a los premios Óscar de este año llegan hoy a cines de Paraguay.

Una de ellas es Hamnet, la nueva película de la cineasta Chloé Zhao, cuyo filme de 2020 Nomadland conquistó el Óscar a la mejor película y también dirigió la producción de Marvel Eternals (2022).

Hamnet es un drama de época que explora la relación entre el legendario dramaturgo William Shakespeare y su esposa Agnes Hathaway, y la forma en que una tragedia familiar inspiró un clásico universal de las artes.

Protagonizan Jessie Buckley (Ellas hablan) y Paul Mescal (Gladiador II) junto a Emily Watson (Chenobyl) y Joe Alwyn (El brutalista).

Hamnet está nominada a ocho premios Óscar, entre ellos los de mejor película, mejor dirección (Zhao) y mejor actriz (Buckley).

Cartelera: Horarios de “Hamnet” en cines de Paraguay

También está desde hoy en cines de Paraguay la película española Sirāt, nominada a dos premios de la Academia de Hollywood: mejor película internacional y mejor sonido.

Sirāt sigue a un hombre intenta encontrar a su hija, quien desapareció en el desierto en Marruecos, y emprende su búsqueda acompañado por su hijo y un grupo de jóvenes que fueron a un festival musical.

La película es rotagonizada por Sergi López (El laberinto del fauno) y dirigida por Óliver Laxe.

Cartelera: Horarios de “Sirāt” en cines de Paraguay

“El Señor de los Anillos” y la saga “Crepúsculo” en reestreno

Además de las tres películas nuevas que llegan a salas paraguayas, esta semana tendrá el reestreno en varios cines del país de la legendaria trilogía El Señor de los Anillos, del director Peter Jackson, basada en las novelas de J.R.R. Tolkien.

Se proyectarán las versiones extendidas de las tres películas de la saga: La comunidad del anillo (2001), Las dos torres (2002) y El regreso del rey (2003).

Además, también se presentará en reestreno Luna nueva (2009), la segunda película de la saga de romance y fantasía vampírica Crepúsculo, protagonizada por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner.

Cartelera: Horarios de “Luna nueva” en cines de Paraguay

Finalmente, se presenta también desde hoy en salas de Cinemark el documental musical Infinite Icon, un largometraje que acompaña el lanzamiento mundial del disco del mismo nombre de la cantante estadounidense Paris Hilton.