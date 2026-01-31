Alma María Vaesken y su exitoso camino con Los Tres Sudamericanos

La voz de Alma María Vaesken fue inmortalizada en las grabaciones que realizó junto a Los Tres Sudamericanos, la agrupación que conformó en 1959 junto a su entonces novio Johnny Torales, con quien se casó en 1960, y su amigo Casto Darío Martínez.

Lea más: Muere Alma María Vaesken, la voz del célebre grupo paraguayo Los 3 Sudamericanos

“Grabamos una cinta en los estudios Guarania, que fue llevada más tarde a Buenos Aires”, recordó la cantante, nacida el 22 de septiembre de 1936, en una entrevista con ABC.

La grabación, que contenía “Yo no sé por qué” y “Nochecita enamorada”, comenzó a gustar en la radio local y la agrupación fue primeramente apodada Trío Fantasma. Con el apoyo de familiares y amigos se decidieron por Los Tres Sudamericanos, antes de partir a Buenos Aires a grabar su primer LP.

“Virgencita de Caacupé” y “Nueva Flor” formaron parte de ese material con el que, en el año 1962, salieron de gira por Europa y Medio Oriente, hasta instalarse luego en Madrid, España.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el año 1968, la compañía grabadora Belter de Barcelona le entregó a Los Tres Sudamericanos el premio a la “mayor continuidad de éxitos en música ligera” por los temas “Cartagenera”, “Me lo dijo Pérez” y “Juanita Banana”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las grabaciones de Los Tres Sudamericanos no solo alcanzaron un gran éxito en España, donde el fallecimiento de Alma María fue destacado por varios medios de comunicación; sino también en Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Argentina.

No obstante, la “Navidad del Paraguay” grabada por su voz está impregnada en la memoria colectiva de nuestro país. La autora Mercedes Jané recordó en una entrevista que Johnny Torales le había propuesto grabar el tema con la voz de Alma María, para la cortina de un programa radial.

“A partir de ahí se fue armando el repertorio del grupo Los Tres Sudamericanos que después lanzó ese disco con temas navideños“, señaló Jané, en una entrevista publicada en 2011.

Los Tres Sudamericanos siguieron su carrera en España y, tras la salida de Casto Darío Martínez, incorporaron a Dioni Velázquez a la agrupación. Entre sus álbumes se encuentran “Canciones de Paraguay”, “Cuando salí de Cuba”, “Canciones sudamericanas”, “Navidad con Los 3 Sudamericanos”, “De cerca”, entre otros.

En el año 2006, los integrantes originales de Los Tres Sudamericanos volvieron a unirse en Asunción para el festival Paraguaýpe. En aquella ocasión, Alma María dejó impregnada sus huellas frente al Mall Excélsior de Asunción.

Su última presentación pública en Paraguay fue en el año 2012, en el marco del concierto de cierre de las actividades por el Bicentenario de la Independencia Nacional. El concierto se realizó en la explanada del Centro Cultural de la República El Cabildo.